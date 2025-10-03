Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.54
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.60
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2

В «Ливерпуле» рассказали, когда голкипер Алисон вернется на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травмированном голкипере Алисоне.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, бразилец Алисон получил повреждение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» (0:1). По информации журналиста Давида Орнштейна вратарь пропустит около шести недель.

«Завтра Алисон играть не будет. В сборную он тоже не поедет. Что касается сроков возвращения, то это зависит от того, как быстро он восстановится. Я удивлюсь, если Алисон выйдет на поле в первом же матче после октябрьской международной паузы.

Мне сложно сказать, как долго его не будет, но предстоящие игры он точно пропустит. Что в “Ливерпуле”, что в сборной Бразилии», — приводит слова Слота пресс-служба мерсисайдцев.

В текущем сезоне Алисон провел за «Ливерпуль» девять матчей во всех турнирах, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. В субботу, 4 октября, подопечные Арне Слота в гостях встретятся с лондонским «Челси». Команда Энцо Марески располагается на 11-м месте в чемпионате Англии с 8 баллами.