В «Ливерпуле» рассказали, когда голкипер Алисон вернется на поле

Напомним, бразилец Алисон получил повреждение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» (0:1). По информации журналиста Давида Орнштейна вратарь пропустит около шести недель.
«Завтра Алисон играть не будет. В сборную он тоже не поедет. Что касается сроков возвращения, то это зависит от того, как быстро он восстановится. Я удивлюсь, если Алисон выйдет на поле в первом же матче после октябрьской международной паузы.
Мне сложно сказать, как долго его не будет, но предстоящие игры он точно пропустит. Что в “Ливерпуле”, что в сборной Бразилии», — приводит слова Слота пресс-служба мерсисайдцев.
В текущем сезоне Алисон провел за «Ливерпуль» девять матчей во всех турнирах, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2027 года.
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 15 очками. В субботу, 4 октября, подопечные Арне Слота в гостях встретятся с лондонским «Челси». Команда Энцо Марески располагается на 11-м месте в чемпионате Англии с 8 баллами.