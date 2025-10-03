В «Ливерпуле» рассказали, когда голкипер Алисон вернется на поле

«Завтра Алисон играть не будет. В сборную он тоже не поедет. Что касается сроков возвращения, то это зависит от того, как быстро он восстановится. Я удивлюсь, если Алисон выйдет на поле в первом же матче после октябрьской международной паузы.



Мне сложно сказать, как долго его не будет, но предстоящие игры он точно пропустит. Что в “Ливерпуле”, что в сборной Бразилии», — приводит слова Слота пресс-служба мерсисайдцев.