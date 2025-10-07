Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Бывший игрок «Баварии» подрался с фанатами на Октоберфесте

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Лерой Сане вступил в перепалку с болельщиками на Октоберфесте, сообщает Focus со ссылкой на Bild.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает источник, фанаты «Баварии» на Октоберфесте выкрикивали в адрес Сане оскорбления, из-за его перехода в турецкий «Галатасарай». Футболист обратился к одному из болельщиков, после чего произошла драка, которую быстро прекратила охрана.

— Меня долго провоцировали и оскорбляли, также обижали мой клуб. В накаленной обстановке меня толкнули, и случилась небольшая потасовка. Конечно, я должен был среагировать спокойнее — это урок для меня, — приводит слова Сане Bild.

Напомним, 29-летний Лерой Сане покинул «Баварию» эти летом, решив не продлевать контракт с клубом. Он перешел в турецкий «Галатасарай», который предложил ему трехлетнее соглашение с зарплатой €15 млн за сезон.

Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» за €49 млн. Он провел за мюнхенский клуб 220 матчей, в которых забил 61 мяч и отдал 55 голевых передач. Вместе с «Баварией» Сане четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды — Суперкубок Германии, а также завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, завоевав третий чемпионский титул подряд.