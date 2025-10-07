Бывший игрок «Баварии» подрался с фанатами на Октоберфесте

Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» за €49 млн. Он провел за мюнхенский клуб 220 матчей, в которых забил 61 мяч и отдал 55 голевых передач. Вместе с «Баварией» Сане четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды — Суперкубок Германии, а также завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.