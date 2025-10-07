Бывший игрок «Баварии» подрался с фанатами на Октоберфесте

Как сообщает источник, фанаты «Баварии» на Октоберфесте выкрикивали в адрес Сане оскорбления, из-за его перехода в турецкий «Галатасарай». Футболист обратился к одному из болельщиков, после чего произошла драка, которую быстро прекратила охрана.
— Меня долго провоцировали и оскорбляли, также обижали мой клуб. В накаленной обстановке меня толкнули, и случилась небольшая потасовка. Конечно, я должен был среагировать спокойнее — это урок для меня, — приводит слова Сане Bild.
Напомним, 29-летний Лерой Сане покинул «Баварию» эти летом, решив не продлевать контракт с клубом. Он перешел в турецкий «Галатасарай», который предложил ему трехлетнее соглашение с зарплатой €15 млн за сезон.
Сане перешел в «Баварию» летом 2020 года из «Манчестер Сити» за €49 млн. Он провел за мюнхенский клуб 220 матчей, в которых забил 61 мяч и отдал 55 голевых передач. Вместе с «Баварией» Сане четыре раза выиграл Бундеслигу, дважды — Суперкубок Германии, а также завоевал Суперкубок УЕФА и выиграл клубный чемпионат мира.
В минувшем сезоне «Галатасарай» выиграл чемпионат Турции, завоевав третий чемпионский титул подряд.