Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили почти 1 млрд евро

Выручка футбольного клуба «Барселона» по итогам сезона‑2024/25 составила 994 миллиона евро, сообщает пресс‑служба сине‑гранатовых.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что чистая операционная прибыль — 2 миллиона евро, второй год подряд у клуба положительный баланс. Доходы от спонсорских сделок за указанный период достигли 259 миллионов евро, от продажи атрибутики — 170 миллионов.

На сезон‑2025/26 руководство клуба планирует выручку на уровне 1,075 миллиарда евро.

В июне 2023 года инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год. Дело «Барселоны» касалось прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не соответствует доходу согласно регламенту.

По ходу сезона-2024/25 «Барселона», ставшая чемпионом страны, испытывала финансовые трудности, а также проблемы с регистрацией футболистов для выступления в чемпионате Испании.

«Барселона» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонцы 18 октября примут «Жирону».