Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили почти 1 млрд евро

В июне 2023 года инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год. Дело «Барселоны» касалось прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не соответствует доходу согласно регламенту.