Доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили почти 1 млрд евро

Отмечается, что чистая операционная прибыль — 2 миллиона евро, второй год подряд у клуба положительный баланс. Доходы от спонсорских сделок за указанный период достигли 259 миллионов евро, от продажи атрибутики — 170 миллионов.
На сезон‑2025/26 руководство клуба планирует выручку на уровне 1,075 миллиарда евро.
В июне 2023 года инстанция Союза европейских футбольных ассоциаций по финансовому контролю клубов (CFCB) оштрафовала «Барселону» за неверное отражение отчетности за 2022 финансовый год. Дело «Барселоны» касалось прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не соответствует доходу согласно регламенту.
По ходу сезона-2024/25 «Барселона», ставшая чемпионом страны, испытывала финансовые трудности, а также проблемы с регистрацией футболистов для выступления в чемпионате Испании.
«Барселона» с 19 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем туре каталонцы 18 октября примут «Жирону».