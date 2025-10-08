Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.65
П2
1.86

Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние португальского футболиста оценивается в 1,4 миллиарда долларов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В 2023 году португалец подписал с саудовским клубом «Аль-Наср» рекордный контракт в 200 миллионов долларов. Через два года он продлил соглашение, которое теперь оценивается более чем в 400 миллионов долларов.

Отмечается, что за период с 2002 по 2023 года Роналду заработал около 550 миллионов долларов. Также партнерство с крупнейшими брендами (Nike, Armani, Castrol) увеличило его состояние более чем на 175 миллионов долларов. Футболист развивает собственный бренд CR7, включающий сеть отелей, фитнес-клубов и линию одежды, однако этот бизнес «не является основным источником богатства».

Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Нападающий завоевал множество трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов, три раза — в чемпионате Англии, по разу — в чемпионатах Испании и Италии.

На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.