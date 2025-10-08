Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

Отмечается, что за период с 2002 по 2023 года Роналду заработал около 550 миллионов долларов. Также партнерство с крупнейшими брендами (Nike, Armani, Castrol) увеличило его состояние более чем на 175 миллионов долларов. Футболист развивает собственный бренд CR7, включающий сеть отелей, фитнес-клубов и линию одежды, однако этот бизнес «не является основным источником богатства».