Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером

В 2023 году португалец подписал с саудовским клубом «Аль-Наср» рекордный контракт в 200 миллионов долларов. Через два года он продлил соглашение, которое теперь оценивается более чем в 400 миллионов долларов.
Отмечается, что за период с 2002 по 2023 года Роналду заработал около 550 миллионов долларов. Также партнерство с крупнейшими брендами (Nike, Armani, Castrol) увеличило его состояние более чем на 175 миллионов долларов. Футболист развивает собственный бренд CR7, включающий сеть отелей, фитнес-клубов и линию одежды, однако этот бизнес «не является основным источником богатства».
Криштиану Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Ранее нападающий играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». Нападающий завоевал множество трофеев, в том числе пять раз побеждал в Лиге чемпионов, три раза — в чемпионате Англии, по разу — в чемпионатах Испании и Италии.
На счету Роналду 223 игры и 141 гол в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.