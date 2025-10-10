Ричмонд
Гласнер из «Кристал Пэлас» признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Оливер Гласнер признан лучшим тренером в АПЛ по итогам сентября.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге (АПЛ) стал Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас».

Австрийский специалист впервые в карьере получил приз лучшему тренеру месяца в лиге. Он обошел других номинантов: Микеля Артета («Арсенал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).

Гласнер только второй австриец, удостоенный этой награды. Ранее аналогичную получал Ральф Хазенхюттль в июле 2020 года.

Напомним, вместе с Гласнером «Кристал Пэлас» впервые в истории клуба не проигрывал на протяжении 19 матчей во всех турнирах. В трех сентябрьских матчах Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал семь очков. Команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Сандерлендом» (0:0), после чего обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Ливерпуль» (2:1).

На данный момент «Кристал Пэлас» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В семи турах футболисты команды смогли набрать 12 очков.

Известно, что лондонский клуб хочет продлить контракт с австрийским специалистом. Переговоры о новом контракте еще не завершились, текущее соглашение действует до июня 2026 года. По информации ВВС, летом Оливером Гласнером интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Эвертон
2:1
Первый тайм: 0:1
Кристал Пэлас
Футбол, Англия, Тур 7
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Hill Dickinson
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Оливер Гласнер
Голы
Эвертон
Илиман Ндиай
76′
Джек Грилиш
90+3′
Кристал Пэлас
Даниэль Муньос
(Исмаила Сарр)
37′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
15
Джейк О`Брайен
16
Виталий Миколенко
18
Джек Грилиш
6
Джеймс Тарковски
37
Джеймс Гарнер
68′
27
Идрисса Гей
10
Илиман Ндиай
90+5′
90′
23
Шеймус Коулман
20
Тайлер Диблинг
46′
24
Карлос Алькарас
11
Тьерно Барри
46′
9
Бету
5
Майкл Кин
65′
42
Тим Ироэгбунам
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
6
Марк Гехи
5
Максенс Лакруа
2
Даниэль Муньос
87′
3
Тайрик Митчелл
20
Адам Уортон
82′
14
Жан-Филипп Матета
70′
9
Эдвард Нкетиа
18
Даити Камада
82′
8
Джефферсон Лерма
7
Исмаила Сарр
89′
55
Джастин Девенни
10
Йереми Пино
68′
89′
12
Крисантус Уче
Статистика
Эвертон
Кристал Пэлас
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
14
15
Удары в створ
7
8
Угловые
2
4
Фолы
13
16
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти