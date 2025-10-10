Гласнер из «Кристал Пэлас» признан лучшим тренером сентября в АПЛ

Лучшим тренером сентября в английской Премьер-лиге (АПЛ) стал Оливер Гласнер, возглавляющий «Кристал Пэлас».
Австрийский специалист впервые в карьере получил приз лучшему тренеру месяца в лиге. Он обошел других номинантов: Микеля Артета («Арсенал»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити») и Режиса Ле Бри («Сандерленд»).
Гласнер только второй австриец, удостоенный этой награды. Ранее аналогичную получал Ральф Хазенхюттль в июле 2020 года.
Напомним, вместе с Гласнером «Кристал Пэлас» впервые в истории клуба не проигрывал на протяжении 19 матчей во всех турнирах. В трех сентябрьских матчах Премьер-лиги «Кристал Пэлас» набрал семь очков. Команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Сандерлендом» (0:0), после чего обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Ливерпуль» (2:1).
На данный момент «Кристал Пэлас» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В семи турах футболисты команды смогли набрать 12 очков.
Известно, что лондонский клуб хочет продлить контракт с австрийским специалистом. Переговоры о новом контракте еще не завершились, текущее соглашение действует до июня 2026 года. По информации ВВС, летом Оливером Гласнером интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».
