Российский вратарь Матвей Сафонов снизился в трансферной стоимости по оценке портала Transfermarkt из-за того, что не сыграл еще ни одного матча в новом сезоне в воротах ПСЖ.
Цена теперь составляет €18 млн, что на €2 млн меньше предыдущей оценки. Это падение стало самым значительным для игрока с декабря 2023 года.
На счету команды в чемпионате Франции (Лига 1) уже 16 очков после семи туров. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице. Французы приняла участие в Матвей не сыграл ни в одном из матчей. Сейчас основной вратарь французской команды — Люка Шевалье.
26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с парижским клубом он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка Франции.
По словам самого Сафонова, он расстроен таким раскладом, но не воспринимает отсутствие игровой практики как личную обиду и больше старается делать упор на тщательной подготовке и тренировках.
Ранее бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро заявил, что Матвею Сафонову будет сложно конкурировать с Люка Шевалье за место первого номера команды.