Рыночная стоимость Сафонова снизилась на €2 млн

26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с парижским клубом он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка Франции.