Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Латвия
:
Андорра
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.90
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Венгрия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.58
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Норвегия
:
Израиль
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.50
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
11.10
Болгария
:
Турция
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.19
П2
1.28
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
2
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
4
:
Лихтенштейн
0
П1
X
П2

Рыночная стоимость Сафонова снизилась на €2 млн

Российский голкипер потерял в цене из-за отсутствия игровой практики в ПСЖ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский вратарь Матвей Сафонов снизился в трансферной стоимости по оценке портала Transfermarkt из-за того, что не сыграл еще ни одного матча в новом сезоне в воротах ПСЖ.

Цена теперь составляет €18 млн, что на €2 млн меньше предыдущей оценки. Это падение стало самым значительным для игрока с декабря 2023 года.

На счету команды в чемпионате Франции (Лига 1) уже 16 очков после семи туров. ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице. Французы приняла участие в Матвей не сыграл ни в одном из матчей. Сейчас основной вратарь французской команды — Люка Шевалье.

26-летний голкипер перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне он провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 мячей и 7 раз сохранил ворота в неприкосновенности. Вместе с парижским клубом он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка Франции.

По словам самого Сафонова, он расстроен таким раскладом, но не воспринимает отсутствие игровой практики как личную обиду и больше старается делать упор на тщательной подготовке и тренировках.

Ранее бывший нападающий французского ПСЖ Гийом Оаро заявил, что Матвею Сафонову будет сложно конкурировать с Люка Шевалье за место первого номера команды.