L"Équipe: Дембеле хочет улучшить условия контракта с «ПСЖ»

Действующий обладатель награды «Золотой мяч» нападающий Усман Дембеле ведет переговоры с «ПСЖ» об улучшении условий контракта, сообщает французская газета L'Équipe.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, представители Дембеле ведут переговоры о пересмотре контракта со спортивным советником «ПСЖ» Луишем Кампушем. Отмечается, что парижане заинтересованы в продлении соглашения с французским игроком. По нынешнему контракту Усман Дембеле получает €18 млн до вычета налогов. Его трудовое соглашение с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, в конце сентября Дембеле стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе «Золотой мяч». В прошлом сезоне 28-летний форвард выиграл Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ», также он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции и был признан лучшим игроком сезона. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Всего в минувшем сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач.

В сезоне-2025/26 Дембеле провел за «ПСЖ» четыре матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал две результативные передачи. «ПСЖ» занимает первое место в Лиге 1 с 16 очками. В следующем туре команда Луиса Энрике 17 октября на своем поле примет «Страсбур».