Напомним, в конце сентября Дембеле стал обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе «Золотой мяч». В прошлом сезоне 28-летний форвард выиграл Лигу чемпионов вместе с «ПСЖ», также он стал чемпионом и обладателем Кубка Франции и был признан лучшим игроком сезона. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром Лиги 1. Всего в минувшем сезоне Дембеле провел за «ПСЖ» 53 матча, забил 35 голов и отдал 16 голевых передач.