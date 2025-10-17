«Матч ТВ» покажет игру «Реала» и «Барселоны» в записи

26 октября в 10-м туре Ла Лиги между собой сыграют «Реал» и «Барселона». Начало — в 18:15 по московскому времени. Также 26 октября в 13-м туре Российской Премьер-лиги «Зенит» примет «Динамо». Начало — в 17:30 по московскому времени.
Именно игру петербургской и московской команд в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Встреча «Реала» с «Барселоной» пройдет на «Матч ТВ» в записи.
В прямом эфире Эль-Класико можно будет посмотреть только на платном «Матч! Футбол 2».
«Реал» и «Барселона» впервые сыграли между собой в 1902 году, команды встречались между собой 261 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из самых популярных в мировом футболе, собирая многомиллионные телевизионные аудитории, регулярно оказываясь в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.
В последней на данный момент встрече между командами, состоявшейся в мае в концовке сезона 2024/25, «Барселона» дома переиграла мадридцев — 4:3.
После 8 туров чемпионата Испании лидирует «Реал» (21 очко), на 2 балла опережая «Барселону». В этот уик-энд подопечные Хаби Алонсо на выезде сыграют с «Хетафе», а сине-гранатовые примут аутсайдера нынешнего первенства — «Жирону».