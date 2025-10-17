«Матч ТВ» покажет игру «Реала» и «Барселоны» в записи

«Реал» и «Барселона» впервые сыграли между собой в 1902 году, команды встречались между собой 261 раз, как в испанских, так и в международных турнирах. Матчи «Реала» и «Барселоны» считаются одними из самых популярных в мировом футболе, собирая многомиллионные телевизионные аудитории, регулярно оказываясь в числе самых рейтинговых трансляций среди всех спортивных событий.