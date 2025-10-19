Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.65
П2
1.89
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.50
П2
13.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.20
П2
7.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.32
П2
6.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.85
П2
1.84
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.42
П2
5.57
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.80
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.91
X
4.24
П2
1.69

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 19 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Игра начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Как быстро все меняется в АПЛ. Буквально несколько недель назад подопечные Арне Слота были на коне. «Ливерпуль» провел мощнейшую трансферную кампанию летом и нацелился на выигрыш всех возможных трофеев сезона-2025/26. В первых матчах с результатами все было благополучно. «Ливерпуль» легко пропускал, но добивался своего по «бразильской системе»: вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим. Фанатов мерсисайдцев даже не особо расстроил проигранный по итогам послематчевой серии пенальти «Кристал Пэлас» Суперкубок Англии — все-таки это больше выставочный матч, за которым последовали семь побед подряд во всех турнирах.

Но 27 сентября «красные» внезапно проиграли, причем снова «Кристал Пэлас», но уже в чемпионате. За этим последовали еще два поражения: от «Галатасарая» в Лиге чемпионов и от «Челси» в АПЛ. Три раза подряд «Ливерпуль» не проигрывал очень давно. В чемпионате команда опустилась с первого на третье место, а похвалы Слоту сменились критикой и давлением. Если мерсисайдцы вдруг впервые с 2016 года уступят принципиальному сопернику на «Энфилде», это будет самая большая серия поражений для клуба за последние 38 лет.

Рубену Амориму к такому не привыкать. Его период работы в «Манчестер Юнайтед» — сплошная череда кошмаров. Предыдущий провальный сезон как будто и не заканчивался — в этом «МЮ» снова застрял в середине таблицы и снова не может похвастать стабильно качественной игрой. По крайней мере, манкунианцы начали побеждать хотя бы через раз — особенно запомнился успех против «Челси» (2:1), которому «Ливерпуль» проиграл. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.

По традиции последних лет фаворитом в большом английском противостоянии несмотря на последние неудачи считается «Ливерпуль». Мерсисайдцы играют на родном «Энфилде», где «МЮ» не побеждал девять лет. Коэффициент на победу хозяев составляет 1,61. На выигрыш гостей — 5,20. На ничью — 4,60. От встречи ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 идет за 1,44, а меньше 2.5 — за 2,65.

Ливерпуль
1:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 8
19.10.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Рубен Аморим
Голы
Ливерпуль
Коди Гакпо
(Федерико Кьеза)
78′
Манчестер Юнайтед
Брайан Мбемо
(Амад Диалло)
2′
Харри Магуайр
(Бруну Фернандеш)
84′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
12
Конор Брэдли
62′
7
Флориан Вирц
11
Мохамед Салах
85′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
72′
14
Федерико Кьеза
38
Райан Гравенберх
62′
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
62′
22
Юго Экитике
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
4
Маттейс де Лигт
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
10
Матеус Кунья
19
Брайан Мбемо
23
Люк Шоу
85′
15
Лени Йоро
16
Амад Диалло
52′
59′
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
57′
59′
25
Мануэль Угарте
8
Бруну Фернандеш
85′
37
Кобби Майну
7
Мэйсон Маунт
61′
30
Беньямин Шешко
Статистика
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
19
12
Удары в створ
6
4
Угловые
9
4
Фолы
8
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти