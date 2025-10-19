Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 18:30 мск и пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главный арбитр встречи — Майкл Оливер. Трансляцию и лучшие моменты игры можно посмотреть онлайн в сообществе VK ВЫШЛИ! Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Как быстро все меняется в АПЛ. Буквально несколько недель назад подопечные Арне Слота были на коне. «Ливерпуль» провел мощнейшую трансферную кампанию летом и нацелился на выигрыш всех возможных трофеев сезона-2025/26. В первых матчах с результатами все было благополучно. «Ливерпуль» легко пропускал, но добивался своего по «бразильской системе»: вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим. Фанатов мерсисайдцев даже не особо расстроил проигранный по итогам послематчевой серии пенальти «Кристал Пэлас» Суперкубок Англии — все-таки это больше выставочный матч, за которым последовали семь побед подряд во всех турнирах.
Но 27 сентября «красные» внезапно проиграли, причем снова «Кристал Пэлас», но уже в чемпионате. За этим последовали еще два поражения: от «Галатасарая» в Лиге чемпионов и от «Челси» в АПЛ. Три раза подряд «Ливерпуль» не проигрывал очень давно. В чемпионате команда опустилась с первого на третье место, а похвалы Слоту сменились критикой и давлением. Если мерсисайдцы вдруг впервые с 2016 года уступят принципиальному сопернику на «Энфилде», это будет самая большая серия поражений для клуба за последние 38 лет.
Рубену Амориму к такому не привыкать. Его период работы в «Манчестер Юнайтед» — сплошная череда кошмаров. Предыдущий провальный сезон как будто и не заканчивался — в этом «МЮ» снова застрял в середине таблицы и снова не может похвастать стабильно качественной игрой. По крайней мере, манкунианцы начали побеждать хотя бы через раз — особенно запомнился успех против «Челси» (2:1), которому «Ливерпуль» проиграл. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата Англии вы можете найти здесь.
По традиции последних лет фаворитом в большом английском противостоянии несмотря на последние неудачи считается «Ливерпуль». Мерсисайдцы играют на родном «Энфилде», где «МЮ» не побеждал девять лет. Коэффициент на победу хозяев составляет 1,61. На выигрыш гостей — 5,20. На ничью — 4,60. От встречи ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 идет за 1,44, а меньше 2.5 — за 2,65.
Арне Слот
Рубен Аморим
Коди Гакпо
(Федерико Кьеза)
78′
Брайан Мбемо
(Амад Диалло)
2′
Харри Магуайр
(Бруну Фернандеш)
84′
25
Георгий Мамардашвили
6
Милош Керкез
18
Коди Гакпо
8
Доминик Собослаи
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
12
Конор Брэдли
62′
7
Флориан Вирц
11
Мохамед Салах
85′
30
Джереми Фримпонг
9
Александер Исак
72′
14
Федерико Кьеза
38
Райан Гравенберх
62′
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
62′
22
Юго Экитике
31
Сенне Ламменс
4
Маттейс де Лигт
5
Харри Магуайр
2
Диогу Далот
10
Матеус Кунья
19
Брайан Мбемо
23
Люк Шоу
85′
15
Лени Йоро
16
Амад Диалло
52′
59′
13
Патрик Доргу
18
Каземиру
57′
59′
25
Мануэль Угарте
8
Бруну Фернандеш
85′
37
Кобби Майну
7
Мэйсон Маунт
61′
30
Беньямин Шешко
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
