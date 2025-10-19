Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» 19 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Но 27 сентября «красные» внезапно проиграли, причем снова «Кристал Пэлас», но уже в чемпионате. За этим последовали еще два поражения: от «Галатасарая» в Лиге чемпионов и от «Челси» в АПЛ. Три раза подряд «Ливерпуль» не проигрывал очень давно. В чемпионате команда опустилась с первого на третье место, а похвалы Слоту сменились критикой и давлением. Если мерсисайдцы вдруг впервые с 2016 года уступят принципиальному сопернику на «Энфилде», это будет самая большая серия поражений для клуба за последние 38 лет.