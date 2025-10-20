Тренер «Хетафе» заявил, что Винисиус дразнил его после удаления

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас остался недоволен судейством в матче 9-го тура Ла Лиги с «Реалом».
«Обе красные карточки были несправедливыми. Что касается Ньома, Винисиус симулировал, хватаясь за лицо, там не было красной карточки. Возможно, желтая. Что касается удаления Санкриса, то оно крайне несправедливое. Он даже не задел его. После удаления Ньома Винисиус подошел, чтобы посмеяться надо мной, и сказал: “Хорошая замена”, а я посоветовал ему сосредоточиться на футболе», — сказал Бордалас после матча.
Бразильский легионер «Реала» Винисиус вышел на поле во втором тайме на 55-й минуте. Через 20 минут из-за фола на Винисиусе прямую красную карточку получил защитник Аллан Ньом, который за минуту до того вышел на замену Кико Фемени. На 84-й минуте полузащитник Алекс Санкрис получил вторую желтую карточку и тоже покинул поле.
Единственный гол в матче с передачи Арды Гюлера на 80-й минуте забил Килиан Мбаппе. Это десятый гол французского форварда в чемпионате Испании. Он с отрывом лидирует в гонке бомбардиров.
«Реал» набрал 24 очка и лидирует в турнирной таблице, на 2 балла опережая своих принципиальных соперников из Барселоны. В следующем туре мадридцы на своем поле сыграют с «Барселоной», которая в субботу с большим трудом победила занимающую последнее место «Жирону». Победный гол в добавленное ко второму тайму время забил защитник Рональд Араухо.