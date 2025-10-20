Тренер «Хетафе» заявил, что Винисиус дразнил его после удаления

«Обе красные карточки были несправедливыми. Что касается Ньома, Винисиус симулировал, хватаясь за лицо, там не было красной карточки. Возможно, желтая. Что касается удаления Санкриса, то оно крайне несправедливое. Он даже не задел его. После удаления Ньома Винисиус подошел, чтобы посмеяться надо мной, и сказал: “Хорошая замена”, а я посоветовал ему сосредоточиться на футболе», — сказал Бордалас после матча.