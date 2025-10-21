Три клуба рассматривают аренду Матвея Сафонова из «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть парижский клуб в зимнее трансферное окно. Как сообщает Sport24, испанская «Валенсия», а также португальские «Брага» и «Спортинг» рассматривают возможность аренды россиянина.
По данным PSG Inside Actu, Сафонов сомневается в своем будущем в команде из Парижа. Ему обещали «здоровую конкуренцию», но он до сих пор не сыграл ни минуты в нынешнем сезоне. В минувшем сезоне основным голкипером парижской команды был Джанлуиджи Доннарумма, летом перешедший в «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 место в воротах действующего победителя Лиги чемпионов занимает Люка Шевалье, перешедший из «Лилля».
Сафонову 26 лет, он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года из «Краснодара». В прошлом сезоне голкипер провел 17 матчей за парижан, в семи играх сохранил ворота в неприкосновенности.
Вместе с «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции, победил в Лиге чемпионов, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА.