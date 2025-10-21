Три клуба рассматривают аренду Матвея Сафонова из «ПСЖ»

По данным PSG Inside Actu, Сафонов сомневается в своем будущем в команде из Парижа. Ему обещали «здоровую конкуренцию», но он до сих пор не сыграл ни минуты в нынешнем сезоне. В минувшем сезоне основным голкипером парижской команды был Джанлуиджи Доннарумма, летом перешедший в «Манчестер Сити». В сезоне-2025/26 место в воротах действующего победителя Лиги чемпионов занимает Люка Шевалье, перешедший из «Лилля».