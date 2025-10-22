«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в Азиатской ЛЧ

Завершился матч 3-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и «Сеул» из Южной Кореи. Победу со счетом 2:0 одержал «Шанхай», который возглавляет российский специалист, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.
Счет в матче на 57-й минуте открыл «Шанхай» в лице Луиса Нлаво, удвоил преимущество бразильский форвард китайской команды Андре. Он забил на 89-й минуте.
После трех матчей команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Сеул» с таким же количеством очков занимает шестое место.
В следующем туре соревнования, который состоится 5 ноября, «Шанхай Шэньхуа» отправится на выезд к малазийскому «Джохор Дарул Тазим».
Отметим, в Китайской Суперлиге «Шанхай» занял третью строчку. На его счету 57 очков, команда отстала от лидера «Шанхай Порт» на три балла. «Шанхай Порт» завоевал свое третье чемпионство в Суперлиге.
Слуцкий начал работу в китайском клубе с января 2024 года. После этого «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выдал лучший старт чемпионата в своей истории, победив в пяти турах подряд.