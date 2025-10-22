Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Рубин
0
:
Ахмат
1
Все коэффициенты
П1
6.51
X
3.95
П2
1.63
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
1
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.40
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.80
П2
5.58
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.46
П2
6.91
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.44
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.47
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.00
П2
6.73
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.72
П2
3.13

«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в Азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Сеул».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Завершился матч 3-го тура Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК сезона-2025, в котором встречались китайский «Шанхай Шэньхуа» и «Сеул» из Южной Кореи. Победу со счетом 2:0 одержал «Шанхай», который возглавляет российский специалист, бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий.

Счет в матче на 57-й минуте открыл «Шанхай» в лице Луиса Нлаво, удвоил преимущество бразильский форвард китайской команды Андре. Он забил на 89-й минуте.

После трех матчей команда Леонида Слуцкого набрала четыре очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы Восточного региона элитной Лиги чемпионов АФК. «Сеул» с таким же количеством очков занимает шестое место.

В следующем туре соревнования, который состоится 5 ноября, «Шанхай Шэньхуа» отправится на выезд к малазийскому «Джохор Дарул Тазим».

Отметим, в Китайской Суперлиге «Шанхай» занял третью строчку. На его счету 57 очков, команда отстала от лидера «Шанхай Порт» на три балла. «Шанхай Порт» завоевал свое третье чемпионство в Суперлиге.

Слуцкий начал работу в китайском клубе с января 2024 года. После этого «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выдал лучший старт чемпионата в своей истории, победив в пяти турах подряд.