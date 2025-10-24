Старт тура АПЛ, матч СКА с «Сочи», Бублик против Синнера: что посмотреть сегодня

«Лидс» с начала сезона справляется с переменным успехом, но пока находится за пределами зоны вылета. На счету команды восемь очков и 16-е место. В восьмом туре «Лидс» потерпел нелепое поражение от «Бернли». При том, что подопечные Даниэля Фраке владели мячом 69% игрового времени и сделали 19 ударов по воротам, реализовать ничего не удалось. Соперники же использовали свои немногочисленные шансы и выиграли со счетом 2:0.