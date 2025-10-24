Ричмонд
Старт тура АПЛ, матч СКА с «Сочи», Бублик против Синнера: что посмотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях пятницы, 24 октября, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Английская Премьер-лига. 9-й тур. «Лидс Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед»

Где смотреть: Трансляции букмекерских контор, канал Setanta, группа в ВК Sportcast.

«Лидс» с начала сезона справляется с переменным успехом, но пока находится за пределами зоны вылета. На счету команды восемь очков и 16-е место. В восьмом туре «Лидс» потерпел нелепое поражение от «Бернли». При том, что подопечные Даниэля Фраке владели мячом 69% игрового времени и сделали 19 ударов по воротам, реализовать ничего не удалось. Соперники же использовали свои немногочисленные шансы и выиграли со счетом 2:0.

«Вест Хэм», не так давно сменивший тренера, в минувшем туре проиграл 0:2 «Брентфорду». Всего семь ударов по воротам и один в створ нанесли футболисты. За восемь туров «Вест Хэм» смог набрать только четыре очка и занял предпоследнее место. Сейчас у команды худшая оборона в АПЛ — 18 пропущенных голов.

Матчи КХЛ. СКА — «Сочи»

Где смотреть: Кинопоиск, КХЛ ТВ, Матч ТВ.

24 октября состоятся четыре матча Континентальной хоккейной лиги. Расписание выглядит так:

  • «Барыс» — «Амур» в 17:30 мск
  • «Лада» — «Торпедо» в 18:00 мск
  • «Динамо» Минск — «Шанхайские Драконы» в 19:10 мск
  • СКА — «Сочи» в 19:30 мск

СКА в прошлом матче потерпел восьмое поражение в девяти последних матчах. На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице. В прошлом году в это же время питерцы были вторыми на Западе. СКА в этом сезоне один из худших в силовой борьбе (249 силовых приемов). Дома клуб в текущем сезоне в основное время победил всего трижды.

«Сочи» в прошлом домашнем матче проиграл «Торпедо», потерпев шестое подряд поражение в КХЛ. По статистике гостевых игр сочинцы в числе худших в лиге. У команды также самая низкая результативность и худший бросковый потенциал (415 бросков). На Западе «Сочи» последний.

Единая лига ВТБ. «Пари НН» — «Зенит»

Где смотреть: Кинопоиск, «Матч!», Okko Спорт.

«Пари НН» в связи с тяжелым графиком потерпел поражения в трех последних матчах с сильными соперниками. «Локомотив», МБА-МАИ и ЦСКА — все в пятерке лучших. «Зенит» не слабее, а ведь пока нижегородцам нечего было предложить оппонентам такого уровня.

«Зенит» в последних матчах обыграл «Самару» и «Уралмаш». После нескольких неудач питерцы начали снова приходить в форму. Хорошим подспорьем в этом оказался Ливай Рэндольф — новичок, хорошо проявивший себя в нескольких предыдущих матчах, набрав 31 и 17 очков.

АТР в Вене. Янник Синнер — Александр Бублик

Где смотреть: Онлайн-трансляции букмекерских контор, Okko Спорт.

Янник Синнер продолжает серию побед на крытом харде. Почти 2 года он не проигрывал на этой поверхности. Ему удалось обыграть 37 из 39 последних соперников за пределами топ-10. Против него не удалось заработать брейк-поинты даже Алькарасу, Альтмайеру и Коболли.

Александр Бублик уже обыгрывал в текущем сезоне знаменитого итальянца, но на траве. Сейчас он находится в хорошей физической форме и с свойственной ему сильной подачей. В 14 последних встречах с топ-5, однако, Бублик одержал только четыре победы.

