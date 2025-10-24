В турецком клубе Юрана футболисты отказались тренироваться

По информации источника, в клубе финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей, в связи с чем последние восемь недель не получают зарплаты и бонусы, положенные по контракту. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.
Кроме того, «Серик Беледиеспор» может столкнуться с трансферным баном из-за задолженности перед БАТЭ за сентябрьский трансфер защитника Александра Мартынова. Белорусский клуб намерен подать жалобу в ФИФА, поскольку финансовые обязательства по сделке до сих пор не выполнены.
Ранее сообщалось, что владельцем «Серик Беледиеспор» является российский бизнесмен и экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В июне этого года клуб возглавил бывший главный тренер «красно-черных» Сергей Юран, вместе с которым в команду перешли сразу несколько экс-игроков подмосковной команды.
На данный момент за «Серик Беледиеспор» выступают шесть россиян: защитник Кирилл Гоцук, Александр Мартынов, Дмитрий Тихий и Артем Юран, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов.
«Серик Беледиеспор» занимает 13-е место в турнирной таблице второй турецкой лиги.