Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
КАМАЗ
1
:
Енисей
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.30
П2
12.00
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Урал
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.30
П2
2.28
Футбол. Германия
21:30
Вердер
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.68
П2
2.99
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.61
П2
12.00
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.26
П2
5.50
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.70
П2
4.56
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.58
П2
3.89

В турецком клубе Юрана футболисты отказались тренироваться

Футболисты турецкого клуба «Серик Беледиеспор» бойкотировали тренировку из-за невыплаты зарплат и премий. Об этом сообщает Ozge Toptas.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, в клубе финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей, в связи с чем последние восемь недель не получают зарплаты и бонусы, положенные по контракту. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.

Кроме того, «Серик Беледиеспор» может столкнуться с трансферным баном из-за задолженности перед БАТЭ за сентябрьский трансфер защитника Александра Мартынова. Белорусский клуб намерен подать жалобу в ФИФА, поскольку финансовые обязательства по сделке до сих пор не выполнены.

Ранее сообщалось, что владельцем «Серик Беледиеспор» является российский бизнесмен и экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов. В июне этого года клуб возглавил бывший главный тренер «красно-черных» Сергей Юран, вместе с которым в команду перешли сразу несколько экс-игроков подмосковной команды.

На данный момент за «Серик Беледиеспор» выступают шесть россиян: защитник Кирилл Гоцук, Александр Мартынов, Дмитрий Тихий и Артем Юран, полузащитник Илья Берковский, а также нападающий Илья Садыгов.

«Серик Беледиеспор» занимает 13-е место в турнирной таблице второй турецкой лиги.