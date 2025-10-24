В турецком клубе Юрана футболисты отказались тренироваться

По информации источника, в клубе финансовые трудности из-за реконструкции стадиона и отсутствия домашних матчей, в связи с чем последние восемь недель не получают зарплаты и бонусы, положенные по контракту. Сотрудники готовы ждать до ноября, а потом уволятся, если ситуация не изменится.