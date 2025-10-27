После замены в Эль-Класико Винисиус грозился уйти из «Реала»

По данным источника, 25‑летний бразилец был недоволен, когда узнал о том, что Алонсо выпускает вместо него Родриго. Проходя мимо тренера, Винисиус послал специалиста «на три буквы», после чего услышал подобные слова от Алонсо в ответ. По дороге в раздевалку форвард заявил, что покидает команду.