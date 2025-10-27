После замены в Эль-Класико Винисиус грозился уйти из «Реала»

В воскресенье. 26 октября, «Реал» дома обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Винисиус вышел на поле в стартовом составе, но был заменен на Родриго на 72‑й минуте.
По данным источника, 25‑летний бразилец был недоволен, когда узнал о том, что Алонсо выпускает вместо него Родриго. Проходя мимо тренера, Винисиус послал специалиста «на три буквы», после чего услышал подобные слова от Алонсо в ответ. По дороге в раздевалку форвард заявил, что покидает команду.
Позднее Алонсо на пресс‑конференции заявил, что данный конфликт будет обсуждаться с футболистом в частном порядке. Алонсо возглавил «Реал» в июне 2025 года, это первое Эль‑Класико для 43‑летнего испанца.
Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. За «сливочных» бразилец провел 335 матчей во всех турнирах, в которых забил 111 мячей и сделал 87 результативных передач.
Благодаря победе в принципиальном поединке «Реал» увеличил отрыв в турнирной таблице Ла Лиги от идущей на втором месте «Барселоны» до пяти очков. В воскресенье, 2 ноября, мадридцы дома сыграют с «Валенсией».