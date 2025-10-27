Манчини и Спаллетти стали кандидатами на пост тренера «Ювентуса»

Туринский клуб отправил в отставку главного тренера Игора Тудора. По данным источника, фаворитом на эту должность является Раффаэле Палладино, которого в мае ушел из «Фиорентины». Спортивный директор «Ювентуса» Франсуа Модесто знаком со специалистом по работе в «Монце».
Также руководство клуба из Турина рассматривает кандидатуры двух бывших тренеров «Зенита» — Лучано Спаллетти и Роберто Манчини. Отмечается, что Спаллетти готов возглавить «бьянконери» после ухода из сборной Италии. По мнению специалиста, футболисты «Ювентуса» подходят под его стиль игры. Манчини считается наименее вероятным выбором на вакантный пост. Его последнее место работы — во главе сборной Саудовской Аравии.
26 октября в рамках 8-го тура Серии А «Ювентус» проиграл «Лацио» в Риме со счетом 0:1. Безвыигрышная серия «Ювентуса» составляет восемь матчей во всех турнирах, серия поражений — три игры. При этом в четырех последних матчах команда не забила ни одного гола. Туринцы занимают восьмое место в Серии А с 12 очками в восьми встречах. В следующем матче чемпионата Италии туринцы дома сыграют с «Удинезе».