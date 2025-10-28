«Барселоне» предъявили обвинения в рамках «дела Негрейры»

Футбольному клубу «Барселона» официально предъявили обвинения в незаконных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре около 7 миллионов евро за почти 20 лет. По данным следствия, Негрейра перед матчами передавал в офис клуба конверты, в которых были письменные отчеты и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить ближайший матч каталонцев.
Суд первой инстанции Барселоны потребовал от «блауграны» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой, а также любые материалы, подтверждающие выставленные им счета «Барселоне» за почти два десятилетия. На данный момент не обнаружено документов о контрактах «Барсы» и Негрейры. По данным СМИ, в архивах клуба их нет. Кроме того, на данный момент нет записей, подтверждающих устные консультации Негрейры.
Суд также вызвал представителя «Барселоны» для дачи показаний. 25 ноября в качестве свидетелей в суде выступят нынешний президент «Барсы» Жоан Лапорта, а также бывшие тренеры клуба Луис Энрике и Эрнесто Вальверде.
В нынешнем сезоне «Барселона» занимает второе место в чемпионате Испании после 10 туров. На днях команда уступила в Эль-Класико «Реалу» (1:2).