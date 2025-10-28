«Барселоне» предъявили обвинения в рамках «дела Негрейры»

Суд первой инстанции Барселоны потребовал от «блауграны» предоставить оригиналы контрактов с Негрейрой, а также любые материалы, подтверждающие выставленные им счета «Барселоне» за почти два десятилетия. На данный момент не обнаружено документов о контрактах «Барсы» и Негрейры. По данным СМИ, в архивах клуба их нет. Кроме того, на данный момент нет записей, подтверждающих устные консультации Негрейры.