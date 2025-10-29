Ричмонд
Сбившему инвалида вратарю «Интера» грозит до семи лет тюрьмы

Вратарю «Интера» Хосепу Мартинесу грозит до семи лет лишения свободы после того, как он насмерть сбил пожилого мужчину в инвалидной коляске. Об этом сообщает Foot Mercato.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Инцидент произошел утром во вторник, 28 октября, недалеко от тренировочной базы «Интера». 27-летний испанец на своем автомобиле насмерть сбил 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Сила удара была настолько велика, что, несмотря на экстренную помощь спасателей, пожилой человек скончался на месте.

По одной из версий, мужчина в инвалидной коляске мог внезапно изменить направление движения из-за ухудшения состояния здоровья и выехал на проезжую часть, что и стало причиной несчастного случая.

По информации источника, прокуратура Комо начала расследование по факту убийства по неосторожности и выясняет все обстоятельства трагедии. В соответствии с итальянским уголовным законодательством, Мартинесу грозит от двух до семи лет лишения свободы.

Сообщается, что «Интер» отправил Мартинеса в недельный отпуск и нанял для него личного психолога.

Мартинес перешел в «Интер» летом 2024 года из «Дженоа» за 14 млн евро. Он провел за миланский клуб 12 матчей, в которых пропустил восемь мячей и семь раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на три очка. Сегодня, 29 октября, «нерадзурри» дома сыграют против «Фиорентины». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.