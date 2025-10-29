Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Рома
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.48
П2
7.80
Футбол. Италия
20:30
Комо
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.60
X
3.94
П2
6.75
Футбол. Италия
20:30
Ювентус
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.96
П2
8.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Брест
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.36
П2
2.86
Футбол. Франция
21:00
Лорьян
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
11.25
X
7.10
П2
1.26
Футбол. Франция
21:00
Метц
:
Ланс
П1
X
П2
Футбол. Франция
21:00
Ницца
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.68
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.45
П2
5.08
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.38
П2
5.03
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.05
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.74
П2
12.00
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.10
П2
1.76
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.63
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.95
П2
4.69
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.50

Винисиус извинился за свое поведение в матче с «Барселоной»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор извинился за свое поведение в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Винисиус был заменен на 72-й минуте встречи, что вызвало у него бурную эмоциональную реакцию. Бразилец отказался жать руку главному тренеру Хаби Алонсо и направился напрямую в подтрибунное помещение, однако через некоторое время вернулся на скамейку запасных.

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками “Реала” за свою реакцию, когда меня заменили в матче с “Барселоной”. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх: я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо “Реала”, как делал это с первого дня», — написал Винисиус в соцсетях.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. В субботу, 1 ноября, мадридцы дома сыграют против «Валенсии». Началом матча — в 23:00 по московскому времени.

Реал
2:1
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, 10-й тур
26.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Барселона
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
52′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Статистика
Реал
Барселона
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
23
15
Удары в створ
10
6
Угловые
12
4
Фолы
12
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти