Винисиус извинился за свое поведение в матче с «Барселоной»

Винисиус был заменен на 72-й минуте встречи, что вызвало у него бурную эмоциональную реакцию. Бразилец отказался жать руку главному тренеру Хаби Алонсо и направился напрямую в подтрибунное помещение, однако через некоторое время вернулся на скамейку запасных.
«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками “Реала” за свою реакцию, когда меня заменили в матче с “Барселоной”. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх: я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо “Реала”, как делал это с первого дня», — написал Винисиус в соцсетях.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. В субботу, 1 ноября, мадридцы дома сыграют против «Валенсии». Началом матча — в 23:00 по московскому времени.
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Килиан Мбаппе
52′
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти