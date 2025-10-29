Винисиус извинился за свое поведение в матче с «Барселоной»

«Сегодня я хочу извиниться перед всеми болельщиками “Реала” за свою реакцию, когда меня заменили в матче с “Барселоной”. Как я уже сделал лично во время сегодняшней тренировки, я хочу ещё раз извиниться перед своими товарищами по команде, клубом и президентом. Иногда страсть берет верх: я всегда хочу побеждать и помогать своей команде. Моя конкурентоспособная натура проистекает из любви к этому клубу и всему, что он олицетворяет. Я обещаю продолжать бороться каждую секунду на благо “Реала”, как делал это с первого дня», — написал Винисиус в соцсетях.