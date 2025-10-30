Ричмонд
Игрок «Ман Юнайтед» сменил спортивное гражданство на российское

Нападающий юношеской команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По информации источника, 17-летний футболист теперь имеет российское спортивное гражданство вместо английского. Соответствующие изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА. Это означает, что Ибрагимов теперь доступен для вызова в юношеские и молодежные сборные России.

Амир Ибрагимов родился в Буйнакске (Республика Дагестан). В 2019 году он вместе с семьей переехал в Великобританию и начал заниматься в академии «Шеффилд Юнайтед». Спустя два года Ибрагимов перешел в «Манчестер Юнайтед», а в апреле этого года подписал с клубом профессиональный контракт.

Ибрагимов является капитаном юношеской команды «Манчестер Юнайтед» до 18 лет, за которую он провел 40 матчей и забил 12 мячей. Также на его счету 11 игр за молодежную команду манкунианцев до 21 года, в которых он забил один гол. Ибрагимов привлекается к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед» и заявлен за нее под 73-м игровым номером.

На счету Ибрагимова три матча за юношеские сборные Англии до 15 и до 16 лет, в которых он забил один мяч. Последний матч за «трех львов» он сыграл в апреле 2024 года.

Ибрагимов выступает на позиции левого вингера, но также способен сыграть на правом фланге и на месте атакующего полузащитника.