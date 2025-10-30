Игрок «Ман Юнайтед» сменил спортивное гражданство на российское

По информации источника, 17-летний футболист теперь имеет российское спортивное гражданство вместо английского. Соответствующие изменения уже зарегистрированы в системе ФИФА. Это означает, что Ибрагимов теперь доступен для вызова в юношеские и молодежные сборные России.
Амир Ибрагимов родился в Буйнакске (Республика Дагестан). В 2019 году он вместе с семьей переехал в Великобританию и начал заниматься в академии «Шеффилд Юнайтед». Спустя два года Ибрагимов перешел в «Манчестер Юнайтед», а в апреле этого года подписал с клубом профессиональный контракт.
Ибрагимов является капитаном юношеской команды «Манчестер Юнайтед» до 18 лет, за которую он провел 40 матчей и забил 12 мячей. Также на его счету 11 игр за молодежную команду манкунианцев до 21 года, в которых он забил один гол. Ибрагимов привлекается к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед» и заявлен за нее под 73-м игровым номером.
На счету Ибрагимова три матча за юношеские сборные Англии до 15 и до 16 лет, в которых он забил один мяч. Последний матч за «трех львов» он сыграл в апреле 2024 года.
Ибрагимов выступает на позиции левого вингера, но также способен сыграть на правом фланге и на месте атакующего полузащитника.