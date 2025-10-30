Игрок «Ман Юнайтед» сменил спортивное гражданство на российское

Ибрагимов является капитаном юношеской команды «Манчестер Юнайтед» до 18 лет, за которую он провел 40 матчей и забил 12 мячей. Также на его счету 11 игр за молодежную команду манкунианцев до 21 года, в которых он забил один гол. Ибрагимов привлекается к тренировкам с первой командой «Манчестер Юнайтед» и заявлен за нее под 73-м игровым номером.