Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.23
П2
7.22
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.65
П2
1.60
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.07
П2
4.01
Футбол. Первая лига
01.11
Урал
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.44
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
0
:
Лацио
0
П1
X
П2

«Реал» не будет наказывать Винисиуса за поведение в Эль Класико

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что нападающий Винисиус не будет наказан за свое поведение в матче 10-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (2:1). Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Винисиус был заменен на 72-й минуте встречи, что вызвало у него бурную реакцию. Бразилец отказался жать руку главному тренеру Хаби Алонсо и после замены направился напрямую в подтрибунное помещение, однако через некоторое время вернулся на скамейку запасных.

Сообщалось, что Винисиус, уходя с поля, выкрикивал нецензурные выражения в адрес Алонсо, что спровоцировало слухи о напряженных отношениях между ними. В среду игрок извинился за свое поведение, опубликовав пост в соцсетях, не упомянув при этом главного тренера.

«В среду, после двух дней отдыха, мы встретились со всеми игроками. Винисиус был безупречен, говорил от души, и я остался доволен. Самое важное — это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Вопрос закрыт», — сказал Алонсо.

В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. В субботу, 1 ноября, мадридцы дома сыграют против «Валенсии». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.