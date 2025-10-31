«Реал» не будет наказывать Винисиуса за поведение в Эль Класико

Винисиус был заменен на 72-й минуте встречи, что вызвало у него бурную реакцию. Бразилец отказался жать руку главному тренеру Хаби Алонсо и после замены направился напрямую в подтрибунное помещение, однако через некоторое время вернулся на скамейку запасных.
Сообщалось, что Винисиус, уходя с поля, выкрикивал нецензурные выражения в адрес Алонсо, что спровоцировало слухи о напряженных отношениях между ними. В среду игрок извинился за свое поведение, опубликовав пост в соцсетях, не упомянув при этом главного тренера.
«В среду, после двух дней отдыха, мы встретились со всеми игроками. Винисиус был безупречен, говорил от души, и я остался доволен. Самое важное — это то, что он сказал своим товарищам по команде и болельщикам. Вопрос закрыт», — сказал Алонсо.
В этом сезоне Винисиус провел за «Реал» 19 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал пять голевых передач.
«Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Барселону» на пять очков. В субботу, 1 ноября, мадридцы дома сыграют против «Валенсии». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.