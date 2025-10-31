Матч «Реал» — «Валенсия» 1 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в Мадриде. Игру «Реал» — «Валенсия» в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале «Матч ТВ».
«Реал» — единоличный лидер чемпионата Испании. После уверенной победы в домашнем Эль-Класико отрыв от «Барселоны» вырос до 5 очков. Но главное даже не это, а то, что все зрители могли убедиться: на сегодня подопечные Хаби Алонсо намного сильнее, и счет 2:1 никого не должен вводить в заблуждение — «Барсе» невероятно повезло уехать из Мадрида без разгрома. Ложкой дегтя стало поведение скандальной и капризной звезды. Винисиус Жуниор оказался жутко недоволен своей заменой и повел себя так, что его откровенное неуважение к тренеру не скрылось ни от кого.
В клубе постарались все разрулить: бразилец принес публичные извинения и покаялся, Хаби Алонсо — тоже публично — поспешил заявить, что инцидент полностью исчерпан. Если всё не так, скрыть это Винисиус вряд ли будет способен, так что последим за развитием ситуации. Пока бразильца ждет совершенно другой раздражитель — его «любимая» «Валенсия». Расистский скандал два года назад, красная карточка в прошлом сезоне: Винисиус против «Валенсии» — это всегда шоу.
В отличие от «Реала» у «летучих мышей» все плохо: 18-е место и опять грустные перспективы борьбы за выживание. Однажды она может закончиться печально для славного и титулованного клуба, который когда-то добирался до финала Лиги чемпионов. Результаты и расписание чемпионата Испании по футболу вы можете найти здесь.
Последняя очная встреча Мадрида и валенсийцев на «Сантьяго Бернабеу» завершилась сенсационной победой гостей. Сейчас команды в совершенно разных весовых категориях, и несомненно в «Реале» готовят страшную месть, хотя мистическим образом у «Реала» часто возникают проблемы именно в играх с «Валенсией».
Букмекеры отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1,20, а шансы «Валенсии» оценили в 12,50. Ничья идет с коэффициентом 7,40. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,40, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,85. Наиболее вероятный счет — 3:0 в пользу мадридцев за 7,50.