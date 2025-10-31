Матч «Реал» — «Валенсия» 1 ноября 2025 года: когда начало и где смотреть

«Реал» — единоличный лидер чемпионата Испании. После уверенной победы в домашнем Эль-Класико отрыв от «Барселоны» вырос до 5 очков. Но главное даже не это, а то, что все зрители могли убедиться: на сегодня подопечные Хаби Алонсо намного сильнее, и счет 2:1 никого не должен вводить в заблуждение — «Барсе» невероятно повезло уехать из Мадрида без разгрома. Ложкой дегтя стало поведение скандальной и капризной звезды. Винисиус Жуниор оказался жутко недоволен своей заменой и повел себя так, что его откровенное неуважение к тренеру не скрылось ни от кого.