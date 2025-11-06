Чемпион мира 2006 года возглавил «Дженоа»

Ричмонд
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.45
П2
3.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.59
П2
6.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.40
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.36
П2
1.61
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.18
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.65
П2
3.83
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.13
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.70
П2
9.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.12
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.65
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.70
П2
7.13
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.10
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.03
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.00
П2
3.62
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.00
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.37
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.24
X
3.67
П2
1.92
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50

Чемпион мира 2006 года возглавил «Дженоа»

Клуб из Генуи официально объявил имя нового главного тренера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Дженоа"

«Футбольный клуб “Дженоа” объявляет о назначении Даниэле Де Росси тренером первой команды. Новый тренер уже встретился с игроками и проведёт сегодняшнюю тренировку в спортивном центре “Синьорини”, — написано в заявлении клуба.

На прошлой неделе «Дженоа» отправил в отставку другого чемпиона мира — француза Патрика Виейра. Чемпион мира 1998 года возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В понедельник генуэзцы «Дженоа» играли на выезде против «Сассуоло» и одержали первую победу в чемпионате (2:1). Фактически командой руководил экс‑игрок «Зенита» Доменико Кришито, однако из отсутствия у него соответствующей лицензии главным тренером значился Роберто Мурджита.

Победа над «Сассуоло» позволила красно-синим уйти с последнего места в турнирной таблице. В активе «Дженоа» 6 очков в 10 турах. На данный момент команда занимает 18-е место в чемпионате Италии. В воскресенье, 9 ноября, «Дженоа» проведет первый матч под руководством Де России. Соперником клуба станет «Фиорентина», которая в начале этой недели также отправила в отставку главного тренера Стефано Пиоли.

Даниэле де Росси 42 года. Если не считать короткого периода в аргентинском клубе «Бока Хуниорс», всю игровую карьеру полузащитник провел в «Роме». В составе сборной Италии он провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч. В 2006 году Де России вместе с национальной командой стал чемпионом мира. В 2019 году он завершил карьеру, после чего перешел к тренерской деятельности. Де Росси возглавлял «СПАЛ» и «Рому». Он оставался без работы с сентября 2024 года, когда был отправлен в отставку из римского клуба.