Чемпион мира 2006 года возглавил «Дженоа»

Даниэле де Росси 42 года. Если не считать короткого периода в аргентинском клубе «Бока Хуниорс», всю игровую карьеру полузащитник провел в «Роме». В составе сборной Италии он провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч. В 2006 году Де России вместе с национальной командой стал чемпионом мира. В 2019 году он завершил карьеру, после чего перешел к тренерской деятельности. Де Росси возглавлял «СПАЛ» и «Рому». Он оставался без работы с сентября 2024 года, когда был отправлен в отставку из римского клуба.