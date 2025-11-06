Чемпион мира 2006 года возглавил «Дженоа»

«Футбольный клуб “Дженоа” объявляет о назначении Даниэле Де Росси тренером первой команды. Новый тренер уже встретился с игроками и проведёт сегодняшнюю тренировку в спортивном центре “Синьорини”, — написано в заявлении клуба.
На прошлой неделе «Дженоа» отправил в отставку другого чемпиона мира — француза Патрика Виейра. Чемпион мира 1998 года возглавлял «Дженоа» с ноября 2024 года. В понедельник генуэзцы «Дженоа» играли на выезде против «Сассуоло» и одержали первую победу в чемпионате (2:1). Фактически командой руководил экс‑игрок «Зенита» Доменико Кришито, однако из отсутствия у него соответствующей лицензии главным тренером значился Роберто Мурджита.
Победа над «Сассуоло» позволила красно-синим уйти с последнего места в турнирной таблице. В активе «Дженоа» 6 очков в 10 турах. На данный момент команда занимает 18-е место в чемпионате Италии. В воскресенье, 9 ноября, «Дженоа» проведет первый матч под руководством Де России. Соперником клуба станет «Фиорентина», которая в начале этой недели также отправила в отставку главного тренера Стефано Пиоли.
Даниэле де Росси 42 года. Если не считать короткого периода в аргентинском клубе «Бока Хуниорс», всю игровую карьеру полузащитник провел в «Роме». В составе сборной Италии он провел 117 матчей, в которых забил 21 мяч. В 2006 году Де России вместе с национальной командой стал чемпионом мира. В 2019 году он завершил карьеру, после чего перешел к тренерской деятельности. Де Росси возглавлял «СПАЛ» и «Рому». Он оставался без работы с сентября 2024 года, когда был отправлен в отставку из римского клуба.