«Барселона» провела тренировку на обновленном «Камп Ноу»

Это первое появление «сине-гранатовых» на домашнем стадионе с момента его закрытия на реконструкцию в июне 2023 года. Мероприятие позволило протестировать все системы арены, проверить работу инфраструктуры и организацию входа и выхода болельщиков перед официальным возвращением на стадион.
Билеты на открытую тренировку стоили пять евро для членов клуба и десять — для остальных болельщиков. Отмечается, что все билеты были мгновенно распроданы.
Изначально «Барселона» планировала вернуться на «Камп Ноу» в ноябре 2024 года, приурочив это событие к 125-летию со дня основания клуба. Однако из-за задержек в строительстве, оформления разрешений и ряда организационных трудностей сроки неоднократно переносились.
Завершение всех работ на арене запланировано на июнь 2026 года, но в клубе надеются вернуться на стадион до конца этого года. Точная дата до сих пор официально не объявлена, однако «Камп Ноу» может принять домашний матч каталонцев против «Атлетика» (22 ноября) или «Алавеса» (29 ноября).
Реконструкция «Камп Ноу» обошлась «Барселоне» примерно в 1,2 млрд евро. После завершения работ вместимость арены увеличится до 105 тыс. зрителей, что сделает ее крупнейшим футбольным стадионом Европы и вторым по величине в мире — после Стадиона Первого мая в Пхеньяне.
«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Реала» на пять очков. В воскресенье, 9 ноября, «сине-гранатовые» на выезде сыграют против «Сельты». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.