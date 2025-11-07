«Барселона» провела тренировку на обновленном «Камп Ноу»

Завершение всех работ на арене запланировано на июнь 2026 года, но в клубе надеются вернуться на стадион до конца этого года. Точная дата до сих пор официально не объявлена, однако «Камп Ноу» может принять домашний матч каталонцев против «Атлетика» (22 ноября) или «Алавеса» (29 ноября).