Компания Иньесты собирала средства на спортивные и музыкальные мероприятия в Перу, большинство из которых так и не состоялись, а собранные деньги не были возвращены. Футболист участвовал в промо-кампании южноамериканского филиала Never Say Never, что может рассматриваться как участие в мошеннической схеме. В июне 2024 года филиал был объявлен банкротом, после чего началась процедура его ликвидации.