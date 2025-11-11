СМИ: легенда «Барселоны» подозревается в мошенничестве

По информации источника, 41-летний экс-футболист находится под следствием по подозрению в причастности к финансовым махинациям, связанным с деятельностью его компании Never Say Never и ее дочернего подразделения в Южной Америке. Сумма ущерба оценивается в более чем 600 тыс. долларов.
Компания Иньесты собирала средства на спортивные и музыкальные мероприятия в Перу, большинство из которых так и не состоялись, а собранные деньги не были возвращены. Футболист участвовал в промо-кампании южноамериканского филиала Never Say Never, что может рассматриваться как участие в мошеннической схеме. В июне 2024 года филиал был объявлен банкротом, после чего началась процедура его ликвидации.
Иньеста завершил карьеру футболиста в октябре 2024 года. С 2002 по 2018 год он выступал за «Барселону», за которую провел 674 матча во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также он успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.
В составе каталонского клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз — обладателем Кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. За национальную команду он провел 131 матч, в которых забил 14 мячей и отдал 30 голевых передач.