Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

СМИ: легенда «Барселоны» подозревается в мошенничестве

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста подозревается перуанской прокуратурой в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает El Español.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, 41-летний экс-футболист находится под следствием по подозрению в причастности к финансовым махинациям, связанным с деятельностью его компании Never Say Never и ее дочернего подразделения в Южной Америке. Сумма ущерба оценивается в более чем 600 тыс. долларов.

Компания Иньесты собирала средства на спортивные и музыкальные мероприятия в Перу, большинство из которых так и не состоялись, а собранные деньги не были возвращены. Футболист участвовал в промо-кампании южноамериканского филиала Never Say Never, что может рассматриваться как участие в мошеннической схеме. В июне 2024 года филиал был объявлен банкротом, после чего началась процедура его ликвидации.

Иньеста завершил карьеру футболиста в октябре 2024 года. С 2002 по 2018 год он выступал за «Барселону», за которую провел 674 матча во всех турнирах, в которых отметился 57 голами и 136 результативными передачами. Также он успел поиграть за японский «Виссел Кобе» и «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе каталонского клуба полузащитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Испании и шесть раз — обладателем Кубка страны. Со сборной Испании Иньеста выиграл чемпионат мира 2010 года и стал чемпионом Европы в 2008 и 2012 годах. За национальную команду он провел 131 матч, в которых забил 14 мячей и отдал 30 голевых передач.