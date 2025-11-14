Ричмонд
Федор Чалов впервые стал отцом

Воспитанник ЦСКА Федор Чалов стал отцом, сообщает пресс‑служба московского клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

В семье нападающего греческого клуба ПАОК и его супруги Валерии родилась дочь. Имя девочки пока не сообщается. Это первый ребенок в семье Чаловых. Федор и Валерия поженились в 2024 году.

27-летний футболист играет в Греции с лета 2024 года. В нынешнем сезоне Федор Чалов провел за ПАОК 17 матчей и забил 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллиона евро.

Ранее нападающий защищал цвета ЦСКА и играл на правах аренды за «Базель». Вместе с армейцами Чалов трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

9 ноября в матче 10-го тура чемпионата Греции ПАОК потерпел первое поражение, уступив «Панатинаикосу» (1:2). В составе клуба из Салоников, помимо Чалова, регулярно выходит на поле еще один российский футболист — Магомед Оздоев. ПАОК набрал 23 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 2 балла от «Олимпиакоса».

ПАОК также выступает в Лиге Европы. Подопечные Рэзвана Луческу (сына известного специалиста) набрали 7 очков в 4 очков. Бело-черные победили «Лилль» и «Янг Бойз», сыграли вничью с «Маккаби» (Тель-Авив) и уступили нидерландскому клубу «Гоу Эхед Иглз».