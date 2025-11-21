Клубы АПЛ проголосовали против потолка зарплат

Клубы отклонили предложение о введении потолка зарплат. Это ограничение предполагает, что расходы каждого клуба не смогут превышать сумму призовых и доходов от телевещания, полученных за сезон, более чем в 5 раз. Например, для клуба, занявшего 20-е место в прошлом сезоне («Шеффилд Юнайтед» с доходом около 109,5 миллиона фунтов), лимит составил бы примерно 550 миллионов фунтов.