Клубы АПЛ проголосовали против потолка зарплат

Клубы отклонили предложение о введении потолка зарплат. Это ограничение предполагает, что расходы каждого клуба не смогут превышать сумму призовых и доходов от телевещания, полученных за сезон, более чем в 5 раз. Например, для клуба, занявшего 20-е место в прошлом сезоне («Шеффилд Юнайтед» с доходом около 109,5 миллиона фунтов), лимит составил бы примерно 550 миллионов фунтов.
Против этой системы проголосовали 12 клубов лиги при семи поддержавших и одном воздержавшемся.
При этом клубы АПЛ проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), которые заменят текущие правила финансовой устойчивости, позволят клубам тратить до 85% своего дохода на связанные с составом затраты, включающие в себя зарплаты игроков, амортизацию трансферов и выплаты агентам. Эти показатели будут отслеживаться каждый сезон. За новые правила проголосовали 14 клубов АПЛ из 20.
Если клуб превысит «зеленый порог» в 85%, на него налагается денежный штраф. За превышение более чем на 30% сверх установленного лимита предусмотрено снятие очков (6 очков плюс по одному очку за каждые 6,5 млн фунтов стерлингов сверх абсолютного лимита).