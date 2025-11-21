Ричмонд
Клубы АПЛ проголосовали против потолка зарплат

Клубы Английской Премьер-лиги (АПЛ) отклонили предложение о возможном введении потолка зарплат с сезона-2026/27. Об этом сообщает Sky Sports.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Catherine Ivill/Getty Images

Клубы отклонили предложение о введении потолка зарплат. Это ограничение предполагает, что расходы каждого клуба не смогут превышать сумму призовых и доходов от телевещания, полученных за сезон, более чем в 5 раз. Например, для клуба, занявшего 20-е место в прошлом сезоне («Шеффилд Юнайтед» с доходом около 109,5 миллиона фунтов), лимит составил бы примерно 550 миллионов фунтов.

Против этой системы проголосовали 12 клубов лиги при семи поддержавших и одном воздержавшемся.

При этом клубы АПЛ проголосовали за новые правила коэффициента затрат на состав (SCR), которые заменят текущие правила финансовой устойчивости, позволят клубам тратить до 85% своего дохода на связанные с составом затраты, включающие в себя зарплаты игроков, амортизацию трансферов и выплаты агентам. Эти показатели будут отслеживаться каждый сезон. За новые правила проголосовали 14 клубов АПЛ из 20.

Если клуб превысит «зеленый порог» в 85%, на него налагается денежный штраф. За превышение более чем на 30% сверх установленного лимита предусмотрено снятие очков (6 очков плюс по одному очку за каждые 6,5 млн фунтов стерлингов сверх абсолютного лимита).