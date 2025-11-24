Ричмонд
Турция потеряла $52 млрд из-за скандала вокруг ставок на футбол

Об этом сообщил глава Федерации футбола Турции (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«В прошлом году из Турции было вывезено $52 млрд. Посмотрите на ставки и азартные игры. В Турции не играют, здесь деньги утекают. Мы — не центр букмекерства в Европе и мире. Чем больше мы этому противодействуем, тем больше служим турецкому народу», — цитирует Хаджиосманоглу телеканал HT Spor.

Ранее сообщалось, что перед дисциплинарным советом по профессиональному футболу TFF в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи предстанут 1024 футболиста. Среди них игроки 27 клубов турецкой Суперлиги, в том числе таких ведущих, команд как «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор». Также TFF начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для клубов страны в связи с возможными кадровыми потерями.

При этом TFF отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до одного года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи в букмекерских конторах, в том числе за рубежом.

Ибрагим Хаджиосманоглу ранее заявлял, что в национальном футболе наблюдается «моральный кризис». По его словам, расследование в отношении судей также выявило, что 42 из них сделали более тысячи ставок на матчи, а один — 18 227 раз. Во многих случаях ставки делались однократно.