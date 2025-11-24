Турция потеряла $52 млрд из-за скандала вокруг ставок на футбол

«В прошлом году из Турции было вывезено $52 млрд. Посмотрите на ставки и азартные игры. В Турции не играют, здесь деньги утекают. Мы — не центр букмекерства в Европе и мире. Чем больше мы этому противодействуем, тем больше служим турецкому народу», — цитирует Хаджиосманоглу телеканал HT Spor.