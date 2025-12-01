Алонсо отреагировал на безвыигрышную серию «Реала» в Ла Лиге

«В сезоне есть разные этапы, в начале мы стабильно играли на выезде, в последних матчах все изменилось. Во втором тайме с “Жироной” сыграли намного лучше, чем в первом и сумели сравнять счет. Команда стремилась забить, у нас было три или четыре хороших момента, чтобы отправить второй мяч в ворота и победить.



Надо придерживаться высоких стандартов, установленных в “Реале”. Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они хорошо отреагировали на гол. Нужно оставаться едиными и самокритичными, а также сохранять желание побеждать в гостях.



Нам не удавалось доминировать на протяжении длительных отрезков, а нужно к этому стремиться. Надо разобраться, почему это не получилось», — приводит слова Алонсо Marca.