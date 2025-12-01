Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
19:00
Родина
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.01
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
19:30
Сочи
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.65
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.46
П2
7.75
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
0
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
4
:
Майнц
0
П1
X
П2

Алонсо отреагировал на безвыигрышную серию «Реала» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал ничейный результат в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (1:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» на выезде. У хозяев отличился Аззедин Унаи (45-я минута). В составе «Реала» пенальти на 67-й минуте реализовал нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) и с «Райо Вальекано» (0:0). Это первая подобная серия для Алонсо под руководством «королевского клуба».

«В сезоне есть разные этапы, в начале мы стабильно играли на выезде, в последних матчах все изменилось. Во втором тайме с “Жироной” сыграли намного лучше, чем в первом и сумели сравнять счет. Команда стремилась забить, у нас было три или четыре хороших момента, чтобы отправить второй мяч в ворота и победить.

Надо придерживаться высоких стандартов, установленных в “Реале”. Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они хорошо отреагировали на гол. Нужно оставаться едиными и самокритичными, а также сохранять желание побеждать в гостях.

Нам не удавалось доминировать на протяжении длительных отрезков, а нужно к этому стремиться. Надо разобраться, почему это не получилось», — приводит слова Алонсо Marca.

После этой ничьей «Реал» опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Барселону», которая в матче 14-го тура обыграла «Алавес» (3:1). Команда Хаби Алонсо отстает от подопечных Ханси Флика на одно очко. В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Сельту». «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом».

Жирона
1:1
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, 14-й тур
30.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Хаби Алонсо
Голы
Жирона
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Реал
Килиан Мбаппе
67′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Жирона
Реал
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
10
25
Удары в створ
4
4
Угловые
2
5
Фолы
9
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти