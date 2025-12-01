Алонсо отреагировал на безвыигрышную серию «Реала» в Ла Лиге

«Реал» сыграл вничью с «Жироной» на выезде. У хозяев отличился Аззедин Унаи (45-я минута). В составе «Реала» пенальти на 67-й минуте реализовал нападающий Килиан Мбаппе.
Ранее «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) и с «Райо Вальекано» (0:0). Это первая подобная серия для Алонсо под руководством «королевского клуба».
«В сезоне есть разные этапы, в начале мы стабильно играли на выезде, в последних матчах все изменилось. Во втором тайме с “Жироной” сыграли намного лучше, чем в первом и сумели сравнять счет. Команда стремилась забить, у нас было три или четыре хороших момента, чтобы отправить второй мяч в ворота и победить.
Надо придерживаться высоких стандартов, установленных в “Реале”. Сезон длинный. У меня нет претензий к футболистам, они хорошо отреагировали на гол. Нужно оставаться едиными и самокритичными, а также сохранять желание побеждать в гостях.
Нам не удавалось доминировать на протяжении длительных отрезков, а нужно к этому стремиться. Надо разобраться, почему это не получилось», — приводит слова Алонсо Marca.
После этой ничьей «Реал» опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив вперед «Барселону», которая в матче 14-го тура обыграла «Алавес» (3:1). Команда Хаби Алонсо отстает от подопечных Ханси Флика на одно очко. В следующем туре «Реал» на своем поле примет «Сельту». «Барселона» на выезде сыграет с «Бетисом».
Мичел
Хаби Алонсо
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Килиан Мбаппе
67′
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
