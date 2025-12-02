«Челси» планирует отправить Мудрика в аренду во Францию в январе

Напомним, что в декабре 2024 года Мудрик был отстранен на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Изначально ему грозила дисквалификация на срок до четырех лет, однако судя по всему, стороне игрока удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно. В таком случае, срок дисквалификации может составить один год.