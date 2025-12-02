Ричмонд
«Челси» планирует отправить Мудрика в аренду во Францию в январе

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает The Chelsea Forum.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации одного из крупнейших фанатских ресурсов лондонского клуба, Мудрик сможет официально вернуться после дисквалификации не позже 17 января 2026 года. При этом в «Челси» намерены отправить 24-летнего украинца в аренду на полгода в «Страсбур», чтобы он смог восстановить оптимальную форму и быть готовым к следующему сезону.

Отмечается, что совет директоров «Челси» уже ведет переговоры с «Страсбуром» по поводу возможной аренды. Ожидается, что аренда Мудрика не встретит организационных препятствий, поскольку в 2023 году владельцы «Челси» во главе с Тоддом Боэли приобрели контрольный пакет акций французского клуба.

Напомним, что в декабре 2024 года Мудрик был отстранен на неопределенный срок из-за положительной допинг-пробы на мельдоний. Изначально ему грозила дисквалификация на срок до четырех лет, однако судя по всему, стороне игрока удалось доказать, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно. В таком случае, срок дисквалификации может составить один год.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев. Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач.