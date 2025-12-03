В «Барселоне» сообщили, на какой срок выбыл Ольмо

Напомним, накануне «Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 3:1. Ольмо стал одним из авторов гола на 65-й минуте встречи. Футболист получил травму плеча во время того, как отправлял мяч в ворота. После удара Ольмо неудачно приземлился и не смог доиграть матч. Он был заменен на 66-й минуте.