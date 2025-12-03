В «Барселоне» сообщили, на какой срок выбыл Ольмо

Напомним, накануне «Барселона» на своем поле обыграла мадридский «Атлетико» со счетом 3:1. Ольмо стал одним из авторов гола на 65-й минуте встречи. Футболист получил травму плеча во время того, как отправлял мяч в ворота. После удара Ольмо неудачно приземлился и не смог доиграть матч. Он был заменен на 66-й минуте.
Пресс-служба каталонского клуба сообщила, что Ольмо пропустит из-за повреждения три недели. Футболист не поможет команде в матче чемпионата Испании с «Бетисом» и в игре с немецким «Айнтрахтом» в Лиге чемпионов.
Дани Ольмо перешел в «Барселону» летом 2024 года из немецкого «РБ Лейпциг». В текущем сезоне 27-летний полузащитник провел за сине-гранатовых 17 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги с 37 очками. В следующем туре команда Ханси Флика 6 декабря на выезде встретится с «Бетисом».