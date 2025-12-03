Матчи «Реала» и «Ливерпуля», Демин в НБА: что смотреть сегодня

Ещё неделю назад дела «Ливерпуля» шли совсем плохо — 9 поражений в 12 матчах во всех турнирах. Уверенная победа со счетом 2:0 в матче с «Вест Хэмом» дала надежду на преодоление кризиса. Новичок АПЛ «Сандерленд» уже успел влюбить в себя болельщиков агрессивным футболом и непримиримым характером. Проиграть действующему чемпиону не позорно, при этом команда наверняка будет атаковать и пытаться отобрать очки у фаворита в выездной игре.