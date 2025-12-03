Матчи «Реала» и «Ливерпуля», Демин в НБА: что смотреть сегодня

Футбол. Чемпионат Испании. 15-й тур. «Атлетик» (Бильбао) — «Реал» (Мадрид)
20:50. Где смотреть: «Матч ТВ».
В Испании проходит 15-й тур Ла Лиги. Утративший лидерство «Реал» сыграет в Бильбао, где гостям не бывает просто. Команда Хаби Алонсо в последних матчах Ла Лиги трижды подряд сыграла вничью. При этом баски великолепно смотрятся на своем поле. «Атлетик» выиграл три из четырех предыдущих встреч на «Сан-Мамесе». Лидер команды Нико Уильямс снова забивает решающие мячи. В блестящей форме находится и форвард «Реала» Килиан Мбаппе — француз забил 14 мячей в 14 матчах чемпионата.
У «Атлетика» не сыграют травмированные Унаи Эгилус, Беньят Прадос, Иньяки Уильямс, Мароан Саннади и дисквалифицированный Ойян Сансет. У «Реала» травмированы Дани Карвахаль, Дин Хейсен, Давид Алаба.
Футбол. Английская Премьер-лига. 14-й тур. «Ливерпуль» — «Сандерленд»
23:15. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
К матчу с «Сандерлендом» действующий чемпион подошел, уступая выходцам из Чемпионшипа в турнирной таблице. У «Сандерленда» 22 очка и шестое место, у «Ливерпуля» 21 очко и восьмая строчка. Для команды Слота — шанс притушить разговоры о кризисе и улучшить положение в турнире. Для команды Ле Бриса — возможность доказать, что его команда намерена задержаться в английской элите.
Ещё неделю назад дела «Ливерпуля» шли совсем плохо — 9 поражений в 12 матчах во всех турнирах. Уверенная победа со счетом 2:0 в матче с «Вест Хэмом» дала надежду на преодоление кризиса. Новичок АПЛ «Сандерленд» уже успел влюбить в себя болельщиков агрессивным футболом и непримиримым характером. Проиграть действующему чемпиону не позорно, при этом команда наверняка будет атаковать и пытаться отобрать очки у фаворита в выездной игре.
Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Филадельфия Флайерз» — «Баффало Сэйбрз»
03:30 (в ночь на четверг). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
20-летний форвард «Филадельфии» Матвей Мичков в этом сезоне подтверждает статус будущей звезды лиги. В 100 первых матчах в НХЛ россиянин набрал 77 (34+43) очков. Как сообщает пресс-служба НХЛ, это лучший показатель для новичков «Флайерз» с 1995 года. В нынешнем сезоне в его активе восемь заброшенных шайб и шесть голевых передач. «Летчики» занимают шестую строчку в таблице Восточной конференции.
«Баффало Сэйбрз» располагается в нижней части таблицы Восточной конференции, но хоккеисты этой команды часто демонстрируют яркую игру, нетипичную для аутсайдеров. Команда прервала серию поражений в гостях у «Миннесоты», где сыграла качественно в обороне и смогла остановить напор фаворита, вырвав победу в серии буллитов (3:2). Вернувшись на домашнюю арену, «Сейбрс» сразились с «Виннипегом» и на этот раз показали результативную игру в атаке, расправившись с «Джетс» со счетом 5:1.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат. «Чикаго Буллз» — «Бруклин Нетс»
04:00 (в ночь на четверг). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В предыдущем матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс» (116:103) команда Егора Демина одержала победу в НБА. Российский спортсмен набрал девять очков, сделал один подбор и четыре передачи. «Бруклин» одержал четвертую победу в 20 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Востока. «Быки» проиграли четыре встречи подряд. Команда Билли Донована бодро стартовала — шесть побед при одном поражении, — затем темп снизился.
Эксперты и букмекеры отдают предпочтение «Буллс», которые удерживают 10-е место в Восточной конференции. Сможет ли «Бруклин» преподнести хозяевам подряд и одержать вторую победу подряд в регулярном чемпионате?