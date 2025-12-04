Автогол спас «Ливерпуль» от поражения в матче АПЛ

В составе «Сандерленда» отличился полузащитник Шемсдин Тальби (67-я минута), а его партнер по команде защитник Норди Мукиеле (81) срезал мяч в свои ворота после удара игрока «Ливерпуля» Флориана Вирца.
В концовке матча бывший нападающий «Локомотива» и «Зенита» Вильсон Изидор мог принести «Сандерленду» победу после прекрасной передачи своего вратаря Робина Руфса, но мяч из пустых ворот выбил итальянский полузащитник хозяев Федерико Кьеза.
«Ливерпуль» потерял очки в семи из девяти последних туров АПЛ. Начиная с конца сентября действующие чемпионы потерпели шесть поражений, один раз сыграли вничью и одержали две победы.
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал исход матча.
«Игра немного напомнила ту, что была на выходных, когда мы мало что позволили создать, но и сами создали не очень много моментов. И, конечно, сегодня нам не повезло с пропущенным голом. После рикошета мяч мог полететь куда угодно, но полетел в ворота.
В погоне за победой мы перепробовали все, но в конце и нам повезло, когда соперник убежал один на один с Алиссоном. Кьеза отдал в той ситуации все силы — именно это ты и хочешь видеть от футболиста. Он просто продолжал бежать и вынес мяч с линии ворот.
Еще один матч, в котором мы забили меньше, чем могли, а другая команда хорошо воспользовалась своими моментами», — приводит слова Слота NBC Sports.
В текущем сезоне «Ливерпуль» занимает 8-е место в турнирной таблице АПЛ с 22 очками. В следующем туре мерсисайдцы на выезде встретятся с «Лидсом».
Арне Слот
Режис Ле Бри
Норди Мукьеле
81′
Шемсдин Тальби
(Энцо Ле Фе)
67′
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
7
Флориан Вирц
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
2
Джо Гомес
55′
65′
17
Кертис Джонс
26
Эндрю Робертсон
86′
6
Милош Керкез
18
Коди Гакпо
46′
11
Мохамед Салах
9
Александер Исак
86′
14
Федерико Кьеза
10
Алексис Макаллистер
74′
22
Юго Экитике
22
Робин Руфс
32
Трай Хьюм
17
Рейнилдо Мандава
5
Дэниэл Баллард
20
Норди Мукьеле
15
Омар Альдерете
34
Гранит Джака
27
Ноа Садики
7
Шемсдин Тальби
90′
13
Люк О`Найен
28
Энцо Ле Фе
54′
79′
6
Лютсхарел Гертрейда
9
Брайан Бробби
62′
18
Вильсон Изидор
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти