Малкин против Кучерова, топ-матч в Италии и биатлон: что смотреть сегодня

«Лацио» проводит сложный сезон. Возвращение Маурицио Сарри в Рим пока себя не оправдало. 66-летний специалист провалил начало чемпионата. «Лацио» потерпел три поражения в четырех первых турах Серии А. На данный момент «бьянкочелести» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на 10 очков. А возглавляет турнирную таблицу Серии А после 13 туров как раз сегодняшний соперник «орлов». «Милан» воспрял с возвращением в клуб Массимилиано Аллегри. За четыре последних тура «россонери» с одинаковым счетом 1:0 победили совсем не простых соперников — «Рому», «Интер» и «Лацио». В кубковом поединке «Милану» не помогут два игрока группы атаки — травмированы мексиканец Сантьяго Хименес и футболист сборной США Кристиан Пулишич.