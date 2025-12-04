Ричмонд
Малкин против Кучерова, топ-матч в Италии и биатлон: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях четверга, 4 декабря, которые стоят того, чтобы их посмотреть.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Биатлон, Кубок Содружества. 2-й этап Спринт. 7,5 км (женщины) и 10 км (мужчины)

12:35 и 15:00. Где смотреть: «Матч ТВ».

В Ханты-Мансийске пройдет первый зимний этап Кубка Содружества. По итогам летних гонок общие зачеты у мужчин и женщин возглавили белорус Антон Смольский и россиянка Наталия Шевченко. Однако в декабре все может поменяться. Неплохую форму на прошлой неделе в гонках Кубка России показали Динара Смольская, Кирилл Бажин и Александр Поварницын. Кто из спортсменов удачно выступит сегодня в столице Югры?

Баскетбол. Winline Basket Cup. «Игокеа» — «Зенит»

20:55. Где смотреть: «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» проведет гостевой поединок в небольшом боснийском городке Лакташи. В группе B сине-бело-голубые ранее обыграли «Уралмаш» и уступили УНИКСу. Ожидается, что в Боснии может дебютировать за «Зенит» бывший игрок НБА американец Ноа Вонле. 30-летний центровой был выбран под общим девятым номером на драфте НБА 2014 года. В общей сложности Вонле провел в НБА 362 матча.

«Игокеа» проведет вторую встречу в рамках турнира. Ранее коллектив Ненада Стефановича уступил в напряженной встрече с «Уралмашем». Сможет ли боснийская команда дома оказать сопротивление «Зениту»?

Футбол. Кубок Италии. ⅛ финала. «Лацио» — «Милан»

22:50. Где смотреть: «Матч ТВ».

Самый сильный матч ⅛ финала Кубка Италии состоится сегодня в Риме. «Лацио» проведет первый матч в турнире, тогда как «Милан» прошел уже двух соперников — «Бари» и «Лечче». В Италии действующий обладатель Кубка и первые 7 команд минувшего сезона Серии А вступают в борьбу с ⅛ финала, другие команды элитного дивизиона — с 1/32 финала.

«Лацио» проводит сложный сезон. Возвращение Маурицио Сарри в Рим пока себя не оправдало. 66-летний специалист провалил начало чемпионата. «Лацио» потерпел три поражения в четырех первых турах Серии А. На данный момент «бьянкочелести» занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера на 10 очков. А возглавляет турнирную таблицу Серии А после 13 туров как раз сегодняшний соперник «орлов». «Милан» воспрял с возвращением в клуб Массимилиано Аллегри. За четыре последних тура «россонери» с одинаковым счетом 1:0 победили совсем не простых соперников — «Рому», «Интер» и «Лацио». В кубковом поединке «Милану» не помогут два игрока группы атаки — травмированы мексиканец Сантьяго Хименес и футболист сборной США Кристиан Пулишич.

Какая из команд одержит сегодня победу и выйдет в следующий круг? Победитель этого противостояния в четвертьфинале встретится с кем-то из пары «Болонья» — «Парма».

Футбол. Английская Премьер-лига. 14-й тур. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»

23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 14, 4.12.2025, 23:00
Манчестер Юнайтед
-
Вест Хэм
-

На стадионе «Олд Траффорд» пройдет заключительный матч 14-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Подопечные Рубена Аморима демонстрируют нестабильные результаты. После трех побед подряд команда вступила в трехматчевую безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Ноттингемом» и «Тоттенхэмом» и неожиданно уступив дома «Эвертону» с минимальным счетом. Однако в последнем матче АПЛ «красным дьяволам» удалось переломить ход событий, добыв волевую победу над «Кристал Пэлас».

«Молотки» все еще находятся в зоне вылета, но под руководством Нуну Эшпириту Санту начинают медленно выбираться из кризиса. Лондонцы победили «Бернли» и «Ньюкасл», но в последнем матче не оказали сопротивления действующему чемпиону «Ливерпулю». В личных встречах у «Вест Хэма» есть весомое преимущество — лондонцы одержали четыре победы в пяти последних матчах с «красными дьяволами». Удастся ли манкунианцам победить дома во встрече с неудобным для себя соперником?

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз»

03:30 (в ночь на пятницу). Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет на «Амали Арене». Во второй половине ноября команда Джона Купера выдала серию из семи побед кряду, но в последней игре «молнии» уступили «Нью-Йорк Айлендерс». С 34 очками после 26 матчей, «Тампа-Бэй» обосновалась на 2-м месте Восточной конференции, по дополнительным показателям отставая от «Каролины». 32-летний форвард Никита Кучеров занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров лиги. На его счету 32 (11+21) балла в 24 играх.

В активе «Питтсбурга» 31 балл после 25 матчей. В таблице Востока коллектив из Пенсильвании находится на 5-м месте, на 3 балла отставая от трио лидеров. В последнем матче «Пингвинз» прикончили «Филадельфию» (5:1). 39-летний Евгений Малкин является одним из лидеров команды. В его активе 26 (6+20) очков. Малкин занимает пятую строчку в списке самых результативных российских игроков, уступая лишь Овечкину, Панарину, Капризову и Кучерову.

Хоккей. НХЛ
05.12
Тампа-Бэй
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.81
П2
3.72