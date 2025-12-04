Гол экс-игрока ЦСКА помог «Лидсу» сенсационно обыграть «Челси»

Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности он провел 96 матчей, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Летом 2022 года московский клуб продал Бийола за 5,7 млн евро в «Удинезе», который спустя три года перепродал его в «Лидс» уже за 18 млн евро.