Гол экс-игрока ЦСКА помог «Лидсу» сенсационно обыграть «Челси»

Счет в матче на шестой минуте открыл словенский защитник хозяев Яка Бийол, в прошлом выступавший за ЦСКА. Также у «Лидса» отличились Ао Танака (43') и Доминик Кальверт-Льюин (72'). У гостей единственный гол на счету Педру Нету (50').
Бийол выступал за ЦСКА с 2018 по 2022 год. В общей сложности он провел 96 матчей, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач. Летом 2022 года московский клуб продал Бийола за 5,7 млн евро в «Удинезе», который спустя три года перепродал его в «Лидс» уже за 18 млн евро.
Для Бийола этот мяч стал дебютным за «Лидс». Всего на его счету шесть матчей за английскую команду, которой руководит бывший главный тренер «Краснодара» Даниэль Фарке.
«Лидс» прервал серию из четырех поражений и выбрался из зоны вылета, поднявшись на 17-е место в турнирной таблице АПЛ. В субботу, 6 декабря, «павлины» дома сыграют против «Ливерпуля». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.
«Челси» потерпел первое поражение за пять туров и занимает четвертое место в АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на девять очков. В тот же день «синие» на выезде сыграют против «Борнмута». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.
Даниэль Фарке
Энцо Мареска
Яка Бийол
(Антон Штах)
6′
Ао Танака
(Джейден Богл)
43′
Доминик Калверт-Льюин
72′
Педру Нету
(Джейми Гиттенс)
50′
1
Лукас Перри
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
4
Итан Ампаду
18
Антон Штах
35′
2
Джейден Богл
87′
24
Джеймс Джастин
3
Габриэль Гудмундссон
90′
23
Себастьян Борнау
22
Ао Танака
67′
44
Илиа Груев
9
Доминик Калверт-Льюин
86′
10
Йоэл Пиру
14
Лукас Нмеча
67′
19
Ноа Окафор
1
Роберт Санчес
23
Тревор Чалоба
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
8
Энцо Фернандес
41
Эстеван
39′
46′
27
Мало Гюсто
11
Джейми Гиттенс
61′
10
Коул Палмер
9
Лиам Делап
61′
49
Алехандро Гарначо
5
Бенуа Бадиашиле
46′
7
Педру Нету
17
Андрей Сантос
77′
38
Марк Гиу
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти