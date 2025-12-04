Трент пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

Александер-Арнолд перешел в «Реал» прошлым летом из «Ливерпуля» за 10 млн евро. Он провел за мадридский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2031 года.