Трент пропустит около двух месяцев из-за травмы бедра

Защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнолд пропустит около двух месяцев из-за мышечной травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

26-летний англичанин получил повреждение во время выездного матча 19-го тура Ла Лиги против «Атлетика» (3:0) и был заменен на 55-й минуте. Вместо него на поле вышел Рауль Асенсио.

По результатам медобследования у Трента диагностирована травма передней прямой мышцы квадрицепса левой ноги. По информации журналистки Аранчи Родригес, игрок пропустит около двух месяцев.

Александер-Арнолд перешел в «Реал» прошлым летом из «Ливерпуля» за 10 млн евро. Он провел за мадридский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голевыми передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2031 года.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл. В воскресенье, 7 декабря, «сливочные» дома сыграют против «Сельты». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Атлетик
0:3
Первый тайм: 0:2
Реал
Футбол, Испания, 19-й тур
3.12.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Сан-Мамес
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде
Хаби Алонсо
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Трент Александр-Арнолд)
7′
Эдуардо Камавинга
(Килиан Мбаппе)
42′
Килиан Мбаппе
(Альваро Каррерас)
59′
Составы команд
Атлетик
1
Унаи Симон
19
Адама Бойро
11
Горка Гурусета
3
Даниэль Вивиан
14
Эмерик Ляпорт
30
Алехандро Рего
76′
15
Иньиго Лекуэ
46′
12
Хесус Аресо
7
Алехандро Беренгер
66′
69′
6
Микель Весга
10
Нико Уильямс
78′
44
Сельтон Санчес
18
Микель Хаурегисар
69′
22
Николас Серрано
16
Иньиго Руис де Галаррета
46′
20
Унаи Гомес
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
5
Джуд Беллингем
14
Орельен Тшуамени
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
55′
17
Рауль Асенсио
6
Эдуардо Камавинга
69′
15
Арда Гюлер
10
Килиан Мбаппе
78′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
78′
11
Родригу
3
Эдер Милитау
78′
16
Гонсало Гарсия
Статистика
Атлетик
Реал
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
9
13
Удары в створ
4
8
Угловые
5
7
Фолы
15
4
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти