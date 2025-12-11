В Финляндии фанаты сожгли стадион после вылета из Премьер-лиги

Инцидент произошел спустя почти два месяца после домашнего поражения «Хаки» от клуба КТП (1:2), с которым команда вела прямую борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В результате клуб во второй раз в XXI веке вылетел в Юккеслигу — второй по значимости дивизион Финляндии. «Хака» завершила неудачный сезон, не одержав ни одной победы с июля и проиграв 12 из последних 14 матчей.