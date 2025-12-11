В Финляндии фанаты сожгли стадион после вылета из Премьер-лиги

Инцидент произошел спустя почти два месяца после домашнего поражения «Хаки» от клуба КТП (1:2), с которым команда вела прямую борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В результате клуб во второй раз в XXI веке вылетел в Юккеслигу — второй по значимости дивизион Финляндии. «Хака» завершила неудачный сезон, не одержав ни одной победы с июля и проиграв 12 из последних 14 матчей.
В знак протеста трое болельщиков подожгли одну из трибун домашнего стадиона, построенного в 1934 году. В результате пожара трибуна стадиона полностью выгорела, а также серьезно пострадало футбольное поле.
Отмечается, что поджигателей не получится привлечь к уголовной ответственности, поскольку всем им по 15 лет. После произошедшего руководство «Хаки» запустило сбор средств на поддержку клуба, поскольку денег на восстановление стадиона у него нет и клубу негде играть в новом сезоне, который стартует уже в конце января.
«Хака» — девятикратный чемпион Финляндии и второй самый титулованный клуб страны после столичного ХИКа. Последний раз клуб из города Валкеакоски с населением чуть более 20 тыс. человек становился чемпионом в 2004 году.