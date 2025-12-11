В Финляндии фанаты сожгли стадион после вылета из Премьер-лиги

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.09
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.11
П2
4.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Лудогорец
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.58
П2
2.07
Футбол. Лига Европы
20:45
Мидтьюлланн
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.29
П2
4.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.60
П2
2.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.82
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
4.78
X
3.84
П2
1.77
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.45
П2
1.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Брейдаблик
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
Дрита
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.42
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:45
Фиорентина
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.11
П2
7.49
Футбол. Лига конференций
20:45
Хеккен
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Ягеллония
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.94
X
3.60
П2
2.01
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.58
П2
2.39
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.31
П2
2.65
Футбол. Лига конференций
20:45
Шкендия
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.89
X
3.61
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:45
Университатя Кр
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.20
П2
2.32
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.73
X
4.32
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Бранн
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.47
П2
3.08
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.51
П2
2.28
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.87
П2
13.50
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.49
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Фрайбург
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.89
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.70
П2
11.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.66
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.40
П2
1.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Хамрун Спартанс
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
8.75
X
5.10
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
23:00
КуПС
:
Лозанна
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.85
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лех
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.70
П2
2.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
5.60
X
4.20
П2
1.55
Футбол. Лига конференций
23:00
Ракув
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.23
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.84
П2
4.33
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
17.00
X
7.75
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.63
П2
3.05

В Финляндии фанаты сожгли стадион после вылета из Премьер-лиги

Болельщики футбольного клуба «Хака» подожгли стадион «Техтаан Кенття» после вылета команды из Вейккауслиги — высшего дивизиона чемпионата Финляндии по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Хака"

Инцидент произошел спустя почти два месяца после домашнего поражения «Хаки» от клуба КТП (1:2), с которым команда вела прямую борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. В результате клуб во второй раз в XXI веке вылетел в Юккеслигу — второй по значимости дивизион Финляндии. «Хака» завершила неудачный сезон, не одержав ни одной победы с июля и проиграв 12 из последних 14 матчей.

В знак протеста трое болельщиков подожгли одну из трибун домашнего стадиона, построенного в 1934 году. В результате пожара трибуна стадиона полностью выгорела, а также серьезно пострадало футбольное поле.

Отмечается, что поджигателей не получится привлечь к уголовной ответственности, поскольку всем им по 15 лет. После произошедшего руководство «Хаки» запустило сбор средств на поддержку клуба, поскольку денег на восстановление стадиона у него нет и клубу негде играть в новом сезоне, который стартует уже в конце января.

«Хака» — девятикратный чемпион Финляндии и второй самый титулованный клуб страны после столичного ХИКа. Последний раз клуб из города Валкеакоски с населением чуть более 20 тыс. человек становился чемпионом в 2004 году.