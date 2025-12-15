Агент Чалова: Надеюсь, зимой Федор покинет ПАОК

«Ему там некомфортно, виноват тренер. Я бывший тренер и вижу, что там делается все глупо и неправильно. Это не вина Федора, очень надеюсь, что он уйдет зимой. Есть пару вариантов уже, но не могу сейчас ничего говорить. Есть интерес от клубов РПЛ и других европейских чемпионатов, переход зимой возможен», — цитирует Варгу «Советский спорт».
В греческом футбольном клубе ПАОК заявили, что организация не получала никаких предложений по российскому форварду Федору Чалову от других клубов.
«Федор является членом команды, и на данный момент у нас нет ни одного предложения по нему», — передает слова представителя ПАОКа Sport24.
В ноябре в СМИ появилась информация, что ЦСКА хочет вернуть футболиста. ЦСКА пока не выходил на прямые переговоры с греческим клубом, но рассматривают вариант с арендой игрока. ПАОК согласен на переход при условии получения финансово выгодного предложения и нахождения адекватной замены российскому нападающему.
Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. В текущем сезоне 27-летний россиянин принял участие в 21 матче, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.
Вместе с Чаловым в составе клуба из Салоников играет Магомед Оздоев. Российский полузащитник был признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции. ПАОК набрал 32 очка после 14 туров и занимает третье место в таблице чемпионата Греции, отставая на 3 балла от лидирующего «Олимпиакоса». На второй строчке расположился АЕК.