Основной защитник «Арсенала» пропустит около месяца из-за травмы

Напомним, 28-летний Уайт получил травму в первом тайме матча с «Вулверхэмптоном» во время борьбы с нападающим Хваном Хи Чханом, после чего был заменен.
Как сообщает источник, «канониры» еще не подтвердили окончательный диагноз, но по первоначальным оценкам известно, что игрок выбыл на срок от 4 до 6 недель.
Эта травма стала для Уайта второй в текущем сезоне, ранее он испытывал проблемы с задней поверхностью бедра. Футболист сыграл за «Арсенал» в 11 матчах клуба во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.
В сезоне-2024/25 Бен Уайт пропустил большое количество матчей из-за травмы колена.
Также у «Арсенала» на данный момент травмированы защитники Габриэл Магальяйнс и Кристиан Москера.
В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице с 36 очками. В следующем туре 20 декабря лондонский клуб на выезде встретится с «Эвертоном».
За два тура до окончания основного этапа Лиги чемпионов выигравший все шесть матчей «Арсенал» лидирует в таблице с 18-ю очками. Далее располагаются «Бавария» (15 очков), «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» (по 13 очков).