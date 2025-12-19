Кафанов: За четыре игры Сафонов заставил говорить о себе

17 декабря «ПСЖ» победил «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1) и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых 11‑метровых и был признан лучшим игроком матча.
Имеющий большой опыт работы в качестве тренера вратарей Виталий Кафанов отреагировал на яркое выступление Сафонова в матче в Эр-Рияде.
— Сафонов достойно конкурировал с Доннаруммой, лучшим вратарем мира. Корректно ли говорить, что он сам уже входит в число лучших в мире?
— Думаю, об этом говорить рано. Но он заставил за четыре матча говорить о себе во всем мире, это уже немало, — сказал Кафанов «Матч ТВ».
Сафонов выходил в стартовом составе «ПСЖ» в четырех последних матчах после того, как основной вратарь сильнейшего клуба Франции Люка Шевалье получил травму. До этого в сезоне-2025/26 российский вратарь не провел на поле ни одной минуты.
Для 26‑летнего Сафонова это шестой трофей в составе «ПСЖ». Он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
65-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, ранее специалист совмещал работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Виталий Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».