Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.70
П2
5.48
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.31
П2
4.18
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2

Кафанов: За четыре игры Сафонов заставил говорить о себе

Тренер сборной России Виталий Кафанов считает, что голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова рано включать в число лучших вратарей планеты.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

17 декабря «ПСЖ» победил «Фламенго» в серии пенальти (1:1, 2:1) и завоевал Межконтинентальный кубок. Сафонов отразил четыре удара в серии послематчевых 11‑метровых и был признан лучшим игроком матча.

Имеющий большой опыт работы в качестве тренера вратарей Виталий Кафанов отреагировал на яркое выступление Сафонова в матче в Эр-Рияде.

— Сафонов достойно конкурировал с Доннаруммой, лучшим вратарем мира. Корректно ли говорить, что он сам уже входит в число лучших в мире?

— Думаю, об этом говорить рано. Но он заставил за четыре матча говорить о себе во всем мире, это уже немало, — сказал Кафанов «Матч ТВ».

Сафонов выходил в стартовом составе «ПСЖ» в четырех последних матчах после того, как основной вратарь сильнейшего клуба Франции Люка Шевалье получил травму. До этого в сезоне-2025/26 российский вратарь не провел на поле ни одной минуты.

Для 26‑летнего Сафонова это шестой трофей в составе «ПСЖ». Он перешел в «ПСЖ» летом 2024 года. Ранее вместе с клубом россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

65-летний Кафанов работает в сборной России с 2021 года, ранее специалист совмещал работу в национальной команде и футбольном клубе «Ростов». Виталий Кафанов продолжительное время работал в тренерском штабе казанского «Рубина».