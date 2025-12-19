«Что бы ни случилось, меня не сломать». Сафонов — о переломе

Ранее стало известно, что Сафонов получил перелом левой кисти во время финального матча Межконтинентального кубка с «Фламенго» (1:1, пен. 2:1), где он отразил четыре пенальти в послематчевой серии. Ожидается, что он пропустит минимум три-четыре недели и больше не сыграет за «ПСЖ» в этом году.
«Ребят, возвращаюсь после застоя. Спасибо за ваши теплые слова. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо. Продолжаем работать и идти дальше. На этом нельзя останавливаться. И, вы же знаете, что бы ни случилось, меня не сломать», — сказал Сафонов.
Победа в Межконтинентальном кубке стала для Сафонова шестым выигранным трофеем в «ПСЖ». Ранее он становился победителем Лиги чемпионов, Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Суперкубка УЕФА.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 26-летний россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23:00 по московскому времени.