Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве

На одном из баннеров размещены фотография Сафонова и надпись: «Он сделал четыре великих сейва».
19 декабря пресс-служба действующих чемпионов Франции сообщила о том, что российский вратарь сломал руку во время матча и пропустит 3−4 недели.
17 декабря Сафонов в составе «ПСЖ» стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара удара и был признан лучшим игроком встречи.
Для 26‑летнего Сафонова это шестой трофей в составе «ПСЖ». Ранее вместе с клубом россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл «на ноль». Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23 часа по московскому времени.