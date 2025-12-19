Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.81
П2
5.65
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.31
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
1
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Страсбур
3
:
Брейдаблик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
3
:
Абердин
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Слован Бр
1
:
Хеккен
0
П1
X
П2

Баннеры в поддержку Сафонова появились на Новом Арбате в Москве

Баннеры в поддержку вратаря «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова появились на медиафасаде кинотеатра «Октябрь» на Новом Арбате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Jean Catuffe/Getty Images

На одном из баннеров размещены фотография Сафонова и надпись: «Он сделал четыре великих сейва».

19 декабря пресс-служба действующих чемпионов Франции сообщила о том, что российский вратарь сломал руку во время матча и пропустит 3−4 недели.

17 декабря Сафонов в составе «ПСЖ» стал победителем Межконтинентального кубка. В финале парижане обыграли бразильский «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). В послематчевой серии российский голкипер отразил четыре удара удара и был признан лучшим игроком встречи.

Для 26‑летнего Сафонова это шестой трофей в составе «ПСЖ». Ранее вместе с клубом россиянин выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 миллионов евро. Россиянин провел за «ПСЖ» 21 матч, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл «на ноль». Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

В субботу, 20 декабря, «ПСЖ» на выезде сыграет в 1/32 финала Кубка Франции против полулюбительского клуба из пятого французского дивизиона «Фонтене». Начало матча — в 23 часа по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше