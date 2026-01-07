День в истории: 7 января 2013 — Лионель Месси выиграл рекордный четвертый Золотой мяч подряд

Свой первый «Золотой мяч» Месси получил в 2009 году, когда началась гегемония «Барселоны» на внутренней арене и в Европе. Затем сразу же последовали еще две награды. Месси стал вторым футболистом в истории после Мишеля Платини, кому «Золотой мяч» покорился три раза подряд. Многие эксперты убеждены и по сей день, что минимум один из этих «Золотых мячей» должен был достаться кому-то из гениальной пары Хави — Иньеста, однако их перформансы в полузащите зачастую оставались в тени молодого, яркого и забивного аргентинца.