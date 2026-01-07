Ричмонд
День в истории: 7 января 2013 — Лионель Месси выиграл рекордный четвертый Золотой мяч подряд

Индивидуально 2012 год был самым ярким в карьере Месси. Он забил 91 гол в 69 матчах за календарный год, превзойдя рекорд Герда Мюллера, который оформил 85 мячей в 1972 году. Рекорд Месси сразу окрестили «вечным», что стало мощным фундаментом для очередного «Золотого мяча».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Свой первый «Золотой мяч» Месси получил в 2009 году, когда началась гегемония «Барселоны» на внутренней арене и в Европе. Затем сразу же последовали еще две награды. Месси стал вторым футболистом в истории после Мишеля Платини, кому «Золотой мяч» покорился три раза подряд. Многие эксперты убеждены и по сей день, что минимум один из этих «Золотых мячей» должен был достаться кому-то из гениальной пары Хави — Иньеста, однако их перформансы в полузащите зачастую оставались в тени молодого, яркого и забивного аргентинца.

Так или иначе, в 25 лет Месси стоял на пороге исторического достижения — четвертого «Золотого мяча» подряд, чего прежде не удавалось никому. «Барселона» впервые за три года не смогла выиграть ни Ла Лигу, ни Лигу чемпионов, поэтому в гонку за награду вполне мог вступить кто-то еще. Главным конкурентом назывался Криштиану Роналду, который выдал феноменальный сезон за «Реал» и привел команду к чемпионству в Ла Лиге с рекордным количеством очков. Триумф на Евро-2012 мог сделать его кейс более сильным, однако португальцы смогли дотянуть только до бронзовых наград.

В итоге магия Месси вновь перевесила все аргументы против и привела его к четвертому «Золотому мячу» — 41,6% голосов против 23,68% у Роналду. Аргентинец закрепил за собой статус футболиста эпохи и фактически инициировал гонку «Золотых мячей» с Криштиану, который к тому моменту имел лишь одну награду. В следующие пять лет португалец четырежды выигрывал «Золотой мяч», однако догнать аргентинского гения ему не удалось. В декабре 2022 года Месси впервые выиграл со сборной чемпионат мира, благодаря чему забрал рекордный восьмой «Золотой мяч».