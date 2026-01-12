«Барселона» выиграла Класико в 105-й раз. У «Реала» 106 побед

В воскресенье, 11 января, состоялся финал Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал». Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:2. У победителей дубль на счету бразильца Рафиньи, еще один гол забил Роберт Левандовски. В составе «сливочных» отличились Винисиус и Гонсало Гарсия.
«Барселона» одержала 105-ю победу в Эль-Класико, сократив до минимума отставание от «Реала» — 106. Еще 52 игры завершились вничью. При этом каталонцы забили 439 голов, «Реал» — 444.
«Барселона» выиграла пять Эль-Класико за последние полтора года (4:0, 5:2, 3:2, 4:3, 3:2), а уступила лишь однажды — 26 октября 2025 года в матче чемпионата Испании со счетом 1:2.
«Сине-гранатовые» стали обладателями Суперкубка Испании в 16-й раз. У «сливочных» в коллекции 13 таких трофеев.