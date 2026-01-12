Ричмонд
Голкипер ПСЖ Сафонов заявил в полицию на бывшую жену

Матвей Сафонов подал заявление в полицию на бывшую жену Анастасию.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский голкипер французского ПСЖ Матвей Сафонов обратился в правоохранительные органы после того, как его экс-жена Анастасия дважды попыталась взыскать расходы по одному и тому же договору.

«Мы подали заявление в правоохранительные органы, поскольку считаем, что бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия злоупотребляет правом и пытается дважды взыскать судебные расходы на своих представителей по одному и тому же договору. Обращение в полицию было подано до Нового года. В настоящее время ожидаем вызова, сроки пока неизвестны, так как процесс длительный», — сказал адвокат футболиста Андрей Крючков.

В июне 2025 года Сафонов полностью погасил долг по алиментам в размере более 64 млн рублей. В конце августа Никулинский суд Москвы постановил, что Сафонов обязан ежемесячно выплачивать бывшей супруге средства в размере 25% от своих доходов на содержание их дочери.

Супруги развелись в 2021 году из-за измен Матвея Сафонова. Громкий разрыв был связан с судебными тяжбами из-за алиментов. Сейчас Матвей женат уже во второй раз, на стендап-комике Марине Кондратюк.

Голкипер сейчас восстанавливается после травмы — он сломал руку в финале Межконтинентального кубка 17 декабря.

