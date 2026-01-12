В Финляндии угрожают футболисту за желание играть в России

В России Еременко играл в 2011—2021 годах за казанский «Рубин», ЦСКА, московский «Спартак» и «Ростов». С армейцами он выиграл чемпионат России (2015/16), с казанцами — Кубок (2011/12) и Суперкубок (2012) страны. В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.