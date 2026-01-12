Ричмонд
В Финляндии угрожают футболисту за желание играть в России

Клуб РПЛ «Оренбург» убрал полузащитника Романа Еременко из списка футболистов, отправившихся на зимние сборы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» опроверг наличие договоренностей с 38-летним футболистом, несмотря на предыдущие сообщения о просмотре. По данным Telegram-канала «Мутко против», Еременко получает угрозы в Финляндии из-за возможного возвращения в Российскую Премьер-лигу. Футболист беспокоится за семью и имущество, оставленные в стране.

Заместитель директора по коммерции и коммуникации клуба Юрий Аракелян объяснил, что пока с Еременко «нет четких договоренностей», но «контакт был».

Последним клубом Еременко был финский «Гнистан», за который он выступал с 2024 года.

В России Еременко играл в 2011—2021 годах за казанский «Рубин», ЦСКА, московский «Спартак» и «Ростов». С армейцами он выиграл чемпионат России (2015/16), с казанцами — Кубок (2011/12) и Суперкубок (2012) страны. В ноябре 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года из-за положительной допинг-пробы на кокаин.

Роман Еременко также представлял финские «Хонку», ХИФК и «Яро», итальянские «Сиену» и «Удинезе» и киевское «Динамо», с которым выиграл чемпионат Украины. Футболист родился в Москве, но выступал за сборную Финляндии, за которую провел 73 матча и забил 8 мячей.