Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за провокации

«Хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все», — цитирует Симеоне As.