Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за провокации

Во время полуфинала Суперкубка Испании Диего Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала». После того как Винисиус начал поддразнивать «матрасников», Симеоне предупредил его сосредоточиться на игре. Нападающий ответил, смеясь: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти». Аргентинский тренер отреагировал на насмешку резким заявлением: «Флорентино Перес тебя выгонит, попомни мое слово».
Напряженность между Симеоне и Винисиусом повторилась на 80-й минуте, когда бразильца заменили под свист болельщиков. Тренер «Атлетико» сделал игроку жест «слушай», за что оба участника конфликта получили желтые карточки. После матча Винисиус в соцсетях обратился к тренеру: «Ты проиграл еще одну серию».
«Хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все», — цитирует Симеоне As.
«Реал» вышел в финал Суперкубка и уступил «Барселоне» со счетом 2:3.
Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под руководством Диего Симеоне мадридцы по два раза выигрывала чемпионат Испании (2014, 2021), Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также становились обладателем Кубка Испании (2013) и Суперкубка Испании (2014). Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов — в 2014 и 2016 годах.