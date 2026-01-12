Ричмонд
Симеоне извинился перед Пересом и Винисиусом за провокации

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне за свое поведение в полуфинале Суперкубка Испании, в котором «Реал» одержал победу со счетом 2:1.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Во время полуфинала Суперкубка Испании Диего Симеоне дважды пытался спровоцировать вингера «Реала». После того как Винисиус начал поддразнивать «матрасников», Симеоне предупредил его сосредоточиться на игре. Нападающий ответил, смеясь: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти». Аргентинский тренер отреагировал на насмешку резким заявлением: «Флорентино Перес тебя выгонит, попомни мое слово».

Напряженность между Симеоне и Винисиусом повторилась на 80-й минуте, когда бразильца заменили под свист болельщиков. Тренер «Атлетико» сделал игроку жест «слушай», за что оба участника конфликта получили желтые карточки. После матча Винисиус в соцсетях обратился к тренеру: «Ты проиграл еще одну серию».

«Хочу извиниться перед господином Флорентино и господином Винисиусом за произошедшее. С моей стороны неправильно вести себя подобным образом, и, очевидно, я признаю, что был не прав. Команда, которая побеждает, заслуживает того, чтобы пройти дальше, вот и все», — цитирует Симеоне As.

«Реал» вышел в финал Суперкубка и уступил «Барселоне» со счетом 2:3.

Аргентинский специалист возглавляет «Атлетико» с декабря 2011 года. Под руководством Диего Симеоне мадридцы по два раза выигрывала чемпионат Испании (2014, 2021), Лигу Европы (2012, 2018) и Суперкубок УЕФА (2012, 2018), а также становились обладателем Кубка Испании (2013) и Суперкубка Испании (2014). Также команда дважды доходила до финала Лиги чемпионов — в 2014 и 2016 годах.