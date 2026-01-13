«ПСЖ» без Сафонова вылетел из Кубка Франции

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник «Парижа» Жонатан Иконе. Ворота «ПСЖ» защищал Люка Шевалье.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не принимал участия в матче из-за перелома руки, который он получил в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).
Главный тренер «парижан» Луис Энрике прокомментировал вылет из Кубка Франции.
«Это был очень сложный матч, но мы сыграли очень хорошо. Хорошо выполнили свою работу, доминировали в игре. В футболе нужно забивать голы, они забили один, мы — нет. Таков футбол.
Доволен командной игрой и индивидуальным вкладом каждого игрока. Это несправедливо, но нужно это принять. Желаю “Парижу” всего наилучшего», — приводит слова Энрике Le Parisien.
Последний раз «ПСЖ» вылетал в 1/16 финала Кубка Франции в сезоне-2013/14. Тогда команда проиграла «Монпелье».
Соперник «Парижа» по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.
«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции, клуб выигрывал трофей рекордные 16 раз.