Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.10
П2
4.30
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«ПСЖ» без Сафонова вылетел из Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» на своем поле уступил «Парижу» в матче 1/16 финала Кубка Франции.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил полузащитник «Парижа» Жонатан Иконе. Ворота «ПСЖ» защищал Люка Шевалье.

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов не принимал участия в матче из-за перелома руки, который он получил в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.).

Главный тренер «парижан» Луис Энрике прокомментировал вылет из Кубка Франции.

«Это был очень сложный матч, но мы сыграли очень хорошо. Хорошо выполнили свою работу, доминировали в игре. В футболе нужно забивать голы, они забили один, мы — нет. Таков футбол.

Доволен командной игрой и индивидуальным вкладом каждого игрока. Это несправедливо, но нужно это принять. Желаю “Парижу” всего наилучшего», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Последний раз «ПСЖ» вылетал в 1/16 финала Кубка Франции в сезоне-2013/14. Тогда команда проиграла «Монпелье».

Соперник «Парижа» по следующему раунду станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится 13 января.

«ПСЖ» является действующим обладателем Кубка Франции, клуб выигрывал трофей рекордные 16 раз.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше