Новый тренер «Реала» рассказал, как Моуринью повлиял на него

Альваро Арбелоа на первой пресс-конференции после назначения отдал должное бывшему тренеру мадридского клуба Жозе Моуринью.
«Вчера днем мне сообщили, что Хаби и клуб расстаются, и что я возьму на себя ответственность за первую команду. В этом клубе главное — победы, победы и еще раз победы. Это в нашем ДНК. Именно это позволяет пополнять нам коллекцию трофеев. Когда я был игроком, я перенял эти ценности в раздевалке; это самое важное. Это моя страсть», — приводит слова Арбелоа Marca.
Арбелоа в качестве игрока вернулся в «Реал» в 2009 году из английского «Ливерпуля» и играл под руководством Моуринью. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
«Я не разговаривал с ним. Для меня было большой честью тренироваться под его руководством, он оказал на меня огромное влияние. Но буду собой: я не боюсь неудач, но если бы я попытался быть похожим на Моуринью, я бы потерпел сокрушительный провал», — добавил Арбелоа.
Первый матч под руководством Альваро Арбелоа «Реал» проведет в среду, 14 января, в рамках Кубка Испании. Соперником «сливочных» будет выступающий в Сегунде клуб «Альбасете». Начало встречи — в 23 часа по московскому времени.