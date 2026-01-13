Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.03
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Новый тренер «Реала» рассказал, как Моуринью повлиял на него

12 января Хаби Алонсо покинул «Реал» по соглашению сторон после поражения в Эль-Класико. Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Альваро Арбелоа на первой пресс-конференции после назначения отдал должное бывшему тренеру мадридского клуба Жозе Моуринью.

«Вчера днем ​​мне сообщили, что Хаби и клуб расстаются, и что я возьму на себя ответственность за первую команду. В этом клубе главное — победы, победы и еще раз победы. Это в нашем ДНК. Именно это позволяет пополнять нам коллекцию трофеев. Когда я был игроком, я перенял эти ценности в раздевалке; это самое важное. Это моя страсть», — приводит слова Арбелоа Marca.

Арбелоа в качестве игрока вернулся в «Реал» в 2009 году из английского «Ливерпуля» и играл под руководством Моуринью. Под руководством португальца клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также трижды дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

«Я не разговаривал с ним. Для меня было большой честью тренироваться под его руководством, он оказал на меня огромное влияние. Но буду собой: я не боюсь неудач, но если бы я попытался быть похожим на Моуринью, я бы потерпел сокрушительный провал», — добавил Арбелоа.

Первый матч под руководством Альваро Арбелоа «Реал» проведет в среду, 14 января, в рамках Кубка Испании. Соперником «сливочных» будет выступающий в Сегунде клуб «Альбасете». Начало встречи — в 23 часа по московскому времени.