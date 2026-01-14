Арсен Захарян не забил пенальти в Кубке Испании

Встреча прошла на домашнем поле клуба «Реал Сосьедад». На 4-й минуте матча счет открыл полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола. На 17-й минуте форвард хозяев Микель Оярсабаль переправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте полузащитник «Реал Сосьедад» Беньят Туррьентес забил первый гол, а через 15 минут защитнику басков Игору Субельдии удалось перевести игру в дополнительное время. На 105+2-й минуте Оярсабаль не смог реализовать 11-метровый удар.