Арсен Захарян не забил пенальти в Кубке Испании

Встреча прошла на домашнем поле клуба «Реал Сосьедад». На 4-й минуте матча счет открыл полузащитник «Осасуны» Хон Монкайола. На 17-й минуте форвард хозяев Микель Оярсабаль переправил мяч в собственные ворота. На 75-й минуте полузащитник «Реал Сосьедад» Беньят Туррьентес забил первый гол, а через 15 минут защитнику басков Игору Субельдии удалось перевести игру в дополнительное время. На 105+2-й минуте Оярсабаль не смог реализовать 11-метровый удар.
В серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Реал Сосьедад» (4:3). Отметим, что пятый удар в серии у хозяев исполнял российский полузащитник Арсен Захарян. Футболист отправил мяч выше ворот. Захарян стал единственным, кто промахнулся с «точки» в составе басков. Оярсабаль реабилитировался, точно пробив первым.
Также свои матчи ⅛ финала Кубка Испании выиграли мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао.
Действующим победителем Кубка Испании является каталонская «Барселона». В финале прошлогоднего турнира сине-гранатовые одержали победу над мадридским «Реалом» в дополнительное время — 3:2.